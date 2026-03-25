Previo a histórica alza, Distribuidoras de Combustibles reportan que “el consumo se multiplicó entre tres y cinco veces” y estiman que este jueves se normalice la situación

El presidente de la Asociación de Distribuidoras de Combustibles, Fernando Rodríguez, informó que “el consumo se multiplicó por cerca de tres a cinco veces respecto de un día normal en muchas estaciones de servicio”. Sin embargo, espera que este jueves 26 de marzo se regularice la situación y la cadena de abastecimiento.

La Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (Adico) emitió este miércoles una declaración sobre los efectos del alza en el precio de los combustibles.

En ese contexto, el presidente de la asociación, Fernando Rodríguez, explicó que esta medida implicó un “shock de demanda” de combustibles, lo que generó que miles de consumidores reaccionaran intentando cargar sus estanques antes de la variación de precios anunciada para este jueves 26 de marzo.

“El consumo se multiplicó por cerca de tres a cinco veces respecto de un día normal en muchas estaciones de servicio y en horarios punta, agotando en pocas horas el inventario de reservas en los estanques”, describió.

Ante este escenario, las empresas distribuidoras reforzaron previamente la entrega de combustibles con turnos extraordinarios de sus colaboradores, “a quienes hacemos un público reconocimiento por su destacada labor de servicio público. Además, reforzamos la línea de solicitudes de abastecimiento de ENAP hacia las plantas de distribución”.

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Cabe mencionar que la empresa estatal abastece más del 80% del consumo de gasolinas del país.

Finalmente, el representante de Adico concluyó: “A partir de este jueves 26 se debería normalizar el consumo y la cadena de abastecimiento, tanto por parte de ENAP como por la llegada progresiva de importaciones encargadas previamente a este anuncio del Gobierno”.