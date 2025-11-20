Premio For Women in Science de L’Oréal y Unesco celebra a las nuevas líderes de la ciencia chilena

L’Oréal y la Unesco reconocieron a Fiorella Roco y Lorena Hernández-García por su destacado aporte en materiales avanzados y astronomía, reafirmando el compromiso de impulsar la participación femenina en la ciencia.

1El Grupo L’Oréal y Unesco anunciaron a las ganadoras de la décima octava versión del premio For Women in Science en Chile, una iniciativa que busca visibilizar y fortalecer el trabajo de las mujeres científicas. A través de este reconocimiento, se pretende reducir la brecha de género que aún persiste en áreas como la ingeniería, las matemáticas y las ciencias, donde solo un 20% de la matrícula de primer año corresponde a mujeres, según datos del Ministerio de Educación.

Con 18 años de historia en el país y más de dos décadas de trayectoria a nivel global, el programa For Women in Science ha impulsado las carreras de numerosas investigadoras en distintos campos del conocimiento. En su nueva edición, el premio distinguió a Fiorella Roco, ingeniera especializada en el desarrollo de nuevos materiales, y a Lorena Hernández-García, astrónoma cuyo trabajo se centra en el estudio de galaxias activas con agujeros negros supermasivos.

Roco ha centrado su investigación en las aleaciones de alta entropía, también conocidas como “nuevos aceros”, materiales altamente resistentes con aplicaciones potenciales en la minería y la medicina, especialmente en la fabricación de prótesis. Su trabajo busca ampliar el conocimiento sobre componentes críticos y generar innovaciones con impacto industrial y social.

Por su parte, Hernández-García estudia el comportamiento de las galaxias que “devoran” materia en su entorno, utilizando radiotelescopios, telescopios ópticos y satélites de rayos X. Su investigación aprovecha las condiciones privilegiadas del cielo chileno para observar fenómenos cósmicos que ayudan a comprender la evolución del universo.

Ambas científicas representan el talento y la perseverancia de las mujeres que están transformando la ciencia en Chile. Sus logros simbolizan el fruto de los esfuerzos institucionales por promover la educación superior en regiones y fomentar la equidad de género en la investigación. El premio For Women in Science se consolida así como una plataforma que inspira a niñas y jóvenes a atreverse a explorar el conocimiento y construir un futuro con más mujeres liderando el avance científico.

Mira acá la nota de CNN Chile: