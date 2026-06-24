Precios del productor industrial suben 2,8% en mayo por el alza del cobre y acumulan 20,5% en un año

El Índice de Precios de Productor de Industrias registró una variación mensual de 2,8% en mayo de 2026, acumulando un alza de 8,2% en los primeros cinco meses del año y de 20,5% en los últimos doce meses, según informó este miércoles el INE.

El cobre registró un alza de 4,7% en el mes y explicó más del 90% de la variación mensual del índice general. Sin el cobre, en mayo hubiera subido apenas 0,6% y 3,9% en el año, frente al 8,2% del índice general.

El sector minero en su conjunto registró un alza mensual de 4,6% y acumula 12,4% en lo que va de 2026, con una variación de 35,0% en doce meses.

Además del cobre, destacaron el carbonato de litio y los minerales de hierro, que subieron 1,9% en el mes, aunque la cifra del litio no es publicable por secreto estadístico. De las nueve clases que componen la canasta minera, cinco fueron al alza, dos presentaron descensos y dos registraron nula variación.

Manufactura y distribución de gas y agua con comportamiento más moderado

El Índice de Precios de Productor Manufacturero subió 0,6% mensual y acumula 4,7% en el año, con los cables de acero (5,7%), las sustancias químicas básicas (3,9%) y los productos de plástico (2,4%) como los rubros de mayor incidencia.

Por su parte, el índice de distribución de electricidad, gas y agua aumentó 0,3% en el mes, impulsado principalmente por los servicios de distribución de gas por red, que subieron 5,1%.

El resultado de mayo consolida una tendencia de presión de costos en el sector industrial chileno concentrada en la minería y, dentro de ella, en el precio del cobre.