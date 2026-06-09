Por expiración del plazo de cobro de la TGR: Juzgado declara prescrita deuda tributaria de $30.000 millones de comercializadora

El Segundo Juzgado Civil de Rancagua falló a favor de la Comercializadora Cugat SpA y ordenó la prescripción de su deuda tributaria, al constatar que venció el plazo legal de tres años con el que contaba la Tesorería General de la República (TGR) para cobrar el pago de más de $30.200 millones.

Con la resolución del tribunal, se anuló la deuda que la compañía tenía desde 2010 y se ordenó, asimismo, eliminarla del registro de deudores morosos, según consignó Diario Financiero.

TGR apela la sentencia

No obstante, esta jornada se reveló que la Tesorería General de la República apeló durante este mes el fallo del Poder Judicial.

El abogado David Muse Ortiz, en representación del Fisco, interpuso un recurso de apelación contra la sentencia, apuntando a una posible contradicción, según consignó Radio Bío Bío.

Se afirma que la TGR ya “había practicado el descargo de la deuda de la demandante -o en otras palabras, se eliminó-, circunstancia acreditada mediante certificado de deuda acompañado en autos (…) En dicha oportunidad se señaló expresamente que la deuda había sido descargada y que ello constaba en el certificado respectivo”.

Es por eso que sostiene: “La contradicción es evidente: si la deuda ya estaba descargada, si no existía pretensión actual de cobro y si la propia Tesorería acompañó certificado que daba cuenta de dicha situación, no había objeto sobre el cual pudiera recaer una sentencia en juicio ordinario, declarativa de prescripción“.

Por último, enfatizó que este fallo “causa agravio al Fisco porque le atribuye una derrota judicial en una controversia que ya carecía de objeto por una actuación administrativa previa de Tesorería”.