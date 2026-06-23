PIB cayó en 10 de las 16 regiones del país durante el primer trimestre de 2026 tras bajo desempeño de la fruticultura y minería

Este martes el Banco Central dio a conocer el informe de Cuentas Nacionales del primer trimestre del 2026, en el que destacó la caída del Producto Interno Bruto en diez de las dieciséis regiones del país, lo que explica la contracción de 0,5% del total nacional.

El consumo de los hogares registró alzas en diez regiones, aportando a una expansión total de 2,5% a nivel nacional, mientras que las exportaciones de bienes retrocedieron 4,6%, resultado explicado por bajas en la misma cantidad de regiones.

A nivel de macrozonas, la zona Centro Sur y, en menor medida, la zona Norte explicaron el resultado negativo del PIB, lo que fue en parte compensado por la incidencia positiva de la región Metropolitana.

Las actividades agropecuario-silvícola y la minería fueron las que más incidieron en la caída del PIB nacional, con resultados negativos en la mayoría de las regiones donde estas actividades tienen una presencia relevante. Los servicios, particularmente los personales, compensaron parcialmente los resultados negativos.

Atacama creció más de 10% y O’Higgins cayó más de 6%

La región de Atacama fue la de mejor desempeño del período, con un crecimiento de 10,5% impulsado principalmente por la minería, en particular la extracción de oro y plata.

Le siguió Tarapacá, con un alza de 5,5% sustentada en la minería del cobre, y Los Ríos, que creció 2,2% gracias a la industria alimenticia y los servicios.

Por otro lado, la región del Libertador General Bernardo O’Higgins registró la mayor caída del país con -6,6%, explicada por los resultados de la fruticultura y la generación eléctrica, lo que arrastró además una contracción de 25,2% en sus exportaciones de bienes.

Le siguieron Biobío con -5,2%, afectado por la industria pesquera y la pesca, Antofagasta con -5,3%, golpeada por el desempeño de la minería del cobre, y Maule con -3,2%, incidido por la fruticultura y la construcción.

La Región Metropolitana, que creció 1,0%, fue impulsada por los servicios y el comercio minorista, con un consumo de hogares que subió 3,6%.

Valparaíso, en tanto, anotó una variación levemente positiva de 0,3%, mientras que Los Lagos creció 1,2% gracias a los servicios y a las exportaciones de productos elaborados de salmón, que subieron 13,8%