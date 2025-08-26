PGU aumentará a $250.000 a partir de septiembre: Revisa los requisitos para acceder al beneficio

La Pensión Garantizada Universal tendrá un alza gradual debido a la implementación de la reforma previsional.

En el marco de la reforma de pensiones, la Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un incremento gradual por grupos de edad hasta un monto máximo de $250.000.

Esta alza será de acuerdo a la edad de las personas beneficiarias y aplicará a quienes corresponde sin la necesidad de hacer nuevos trámites.

¿Cuándo aumenta la PGU?

A partir de septiembre de 2025, la PGU tendrá un aumento para personas de 82 personas o más, pasando desde $224.000 a $250.000.

En septiembre de 2026 la Pensión Garantizada Universal para personas de 75 años o más; mientras que en septiembre de 2027 tendrá un alza para personas de 65 años o más.

Para conocer cuándo se recibe el aumento de la PGU, se puede consultar en el sitio web de ChileAtiende indicando el RUT y fecha de nacimiento.

¿Cómo acceder a la PGU?

De acuerdo al Gobierno, los requisitos para acceder al beneficio son:

Tener 65 años o más

No integrar un hogar del 10% más rico de la población mayor de 65 años.

Tener residencia en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde los 20 años de la persona que solicita el beneficio. Además, debe haber residido en Chile al menos cuatro de los cinco últimos años previo a la solicitud.

No tener derecho a pensión o contar con una pensión base menor a la pensión superior ($1.158.355).

No estar afiliado en DIPRECA o CAPREDENA.