Comenzó alza de cotizaciones para cuentas previsionales: ¿Cómo funcionará?

Las autoridades recalcaron que el 1% adicional será pagado por los empleadores, por lo que no habrá disminución en las remuneraciones líquidas de los trabajadores.

Este mes comenzó a regir el aporte adicional de 1% a las cuentas previsionales de trabajadores y trabajadoras, aspecto contemplado en la reforma de pensiones.

A partir de agosto, los empleadores deberán comenzar a pagar la cotización adicional, que corresponde a 1%. Gradualmente, se deberá llegar a un 8,5% adicional, 7% proveniente del empleador y 1,5% correspondiente al seguro de invalidez. Con esto, se puede sopesar la brecha y lagunas previsionales entre hombres y mujeres.

Cómo funcionará el aporte adicional

Las autoridades explicaron que los empleadores son los que pagarán el 1% adicional y no vendrá de las remuneraciones de los trabajadores, es decir, no habrá una disminución en los sueldos líquidos.

“Esta cotización se tiene que hacer de forma normal, así como se hace siempre. Los plazos son los mismos, es decir, esto corresponde a la remuneración de agosto y los empleadores tienen plazo hasta el 10 de septiembre para pagar de manera manual y hasta el 13 de septiembre para pagar de manera electrónica”, señaló Juan José Cárcamo, director del Instituto de Previsión Social (IPS).

En tanto, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, detalló que “desde agosto se tiene que empezar a pagar este 1%, que en un régimen de nueve años va a ir permitiendo completar la cotización que se logró en esta reforma”.

“Esto no significa un descuento en las remuneraciones líquidas de los trabajadores, sino que es un 1% por sobre la remuneración bruta. El objetivo de este primer 1% es incorporar este mecanismo de reducción de expectativas de vida, eliminar esta diferencia que se producía con este reconocimiento por expectativa de vida y que se verá reflejado en enero de 2026 en las cotizaciones y en las pensiones de los actuales jubilados”, complementó.

Cabe recordar que este aumento en la cotización con cargo al empleador fue aprobada en la reforma previsional con una gradualidad de nueve años. Durante ese período de tiempo, se subirá hasta llegar a un 7% adicional.

El 1% se dividirá de la siguiente manera: un 0,9% irá al seguro para compensar lagunas y brecha de género, mientras que el 0,1% irá directo a las cuentas de AFP.