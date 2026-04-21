Operación Renta 2026: SII autorizó devolución anticipada a más de 988 mil declaraciones presentadas hasta el 8 de abril

La institución indicó que "el total de devoluciones solicitado llegó a más de $319 mil millones, de los cuales se autorizó la devolución del 77%, equivalente a más de $247 mil millones".

El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer que, luego del término de la etapa de revisión de 1.063.066 declaraciones de renta presentadas entre el 1 y el 8 de abril, autorizó la devolución de impuestos para 988.933 contribuyentes.

Dicha cifra equivale al 93% del total de declaraciones recibidas en el período mencionado.

Según la institución, “el total de devoluciones solicitado llegó a más de $319 mil millones, de los cuales se autorizó la devolución del 77%, equivalente a más de $247 mil millones”.

Durante los próximos días, la Tesorería General de la República comunicará “el número definitivo de devoluciones que serán depositadas en las cuentas bancarias de los contribuyentes, así como los montos respectivos”.

Esto, posterior a que el organismo lleve a cabo las compensaciones por deudas tributarias y las retenciones por deudas previsionales, laborales, demandas de pensiones de alimentos, entre otras.

¿Cuándo es el pago de la Operación Renta 2026?

El SII detalló que el pago de la devolución de impuestos será el miércoles 29 de abril para los contribuyentes con derecho a devolución que optaron por recibirla a través de transferencia electrónica.

En tanto, “el próximo proceso de devoluciones se realizará el 15 de mayo, y beneficiará a los contribuyentes que presenten su Declaración de Renta entre el 9 y el 23 de abril y que opten por transferencia electrónica”.