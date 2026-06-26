OpenAI postergaría su salida a bolsa hasta 2027 ante caída de SpaceX y volatilidad de los mercados tecnológicos

OpenAI estaría considerando postergar su oferta pública inicial (IPO) hasta 2027, marcando un giro significativo respecto a los planes originales de la empresa creadora de ChatGPT.

La tecnológica había contratado banqueros y abogados con miras a debutar en bolsa en el tercer o cuarto trimestre de 2026, y su CEO, Sam Altman, había presionado a esos asesores para encontrar la manera de alcanzar una valoración de US$ 1 billón en el mercado público, cifra muy superior a su última valoración privada de US$ 730.000 millones, según consignó The New York Times.

El debut de SpaceX encendió las alarmas de los asesores de OpenAI

El principal detonante del cambio de postura fue lo ocurrido con SpaceX. La compañía de Elon Musk realizó este mes el mayor IPO de la historia, recaudando más de US$ 85.000 millones y alcanzando una valoración de US$ 1,77 billones en su debut.

Sin embargo, desde entonces las acciones han caído de manera sostenida, pasando de un máximo de US$ 202 a US$ 153 al cierre del jueves.

Para los asesores de OpenAI, el ejemplo de SpaceX fue una señal de alerta: si la empresa más esperada del año no pudo sostener su precio tras el debut, el entorno para un IPO de alta valoración es más frágil de lo que parecía.

A eso se suma la volatilidad generalizada de los mercados tecnológicos en las últimas semanas, donde las acciones del sector han arrastrado a la baja a los principales índices ante dudas de los inversores sobre si las compañías de inteligencia artificial podrán cumplir las expectativas que justifican sus valoraciones.

Altman rechaza reducir la meta de US$ 1 billón

En ese contexto, los asesores de OpenAI advirtieron en conversaciones con la compañía durante la última semana que puede que no encuentren mucho entusiasmo entre los inversores minoristas para sus acciones.

El dilema que OpenAI enfrenta es entre esperar hasta 2027 para salir a bolsa con una valoración de US$ 1 billón o reducir la valoración objetivo para acelerar el proceso.

Altman respondió que cualquier cambio a la valoración de un billón de dólares era inaceptable. Esa postura deja a la compañía en una posición de espera, apostando a que los mercados se estabilicen y el apetito inversor por la IA se recupere.

Ingresos de US$ 2.000 millones mensuales pero aún sin rentabilidad

El retraso también refleja desafíos financieros internos: OpenAI reportó ingresos de aproximadamente US$ 13.000 millones en 2025 y genera US$ 2.000 millones mensuales en la actualidad, con una meta de triplicar los ingresos del año pasado en 2026.

Sin embargo, la compañía no habría alcanzado aún la rentabilidad, mientras continúa invirtiendo de manera agresiva en centros de datos, infraestructura de computación, marketing y contratación de talento de alto perfil desde empresas como Meta y Google.

Anthropic y Gemini ganan terreno mientras ChatGPT se estanca en 900 millones de usuarios

En el frente competitivo, OpenAI enfrenta presiones crecientes. Anthropic, su principal rival, ha tenido éxito vendiendo su herramienta Claude Code a clientes empresariales, mientras que Gemini de Google ha ganado popularidad entre los usuarios.

Las descargas de la app de ChatGPT, que crecieron de manera explosiva durante años, se han desacelerado y se mantienen en torno a los 900 millones de usuarios, una cifra que ha sorprendido a inversores que esperaban que la compañía superara con facilidad los mil millones.

Pese a las dificultades, OpenAI ha registrado avances relevantes en los últimos meses. Más de cinco millones de personas utilizan su herramienta de programación Codex de manera semanal, y la compañía superó los dos millones de clientes empresariales.

OpenAI confirmó este mes que presentó documentación confidencial ante los reguladores de valores de Estados Unidos para iniciar el proceso de salida a bolsa, pero no se comprometió públicamente con ningún plazo.