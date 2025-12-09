Nvidia podrá vender codiciado chip de IA en China tras levantamiento de control por parte de Trump

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tenido como principales actores del debate a la Big Tech, pues ambas naciones buscan dominar el mercado de la inteligencia artificial.

(CNN) El presidente Donald Trump anunció el lunes que eliminará los controles de exportación de los chips H200 de Nvidia a China, un cambio clave en lo que se ha convertido en parte de una guerra comercial más amplia entre las dos economías más grandes del mundo.

Los H200, el segundo chip de IA más potente del inventario de Nvidia, son vitales para completar las tareas realizadas por la IA.

Los codiciados chips Blackwell de Nvidia y los chips Rubin de próxima generación no son parte del acuerdo, escribió Trump.

“He informado al presidente Xi de China que Estados Unidos permitirá a Nvidia enviar sus productos H200 a clientes autorizados en China y otros países, bajo condiciones que permitan mantener una sólida seguridad nacional. ¡El presidente Xi respondió positivamente!”, escribió Trump en la publicación.

Nvidia, la empresa más valiosa del mundo y el principal fabricante de chips, ha cosechado un éxito rotundo gracias al auge de la demanda de IA en los últimos años. Sin embargo, este éxito también la ha sumido en plena tensión global sobre quién ganará la carrera global por dominar la inteligencia artificial.

En su publicación, Trump agregó: “El 25% se pagará a los Estados Unidos de América”, lo que posiblemente implica que el 25% de los ingresos que Nvidia obtenga de las ventas se destinarán al gobierno estadounidense.

La noticia llega después de que Trump se reuniera con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, la semana pasada. Trump ha reiterado que Estados Unidos debe ganar la carrera global de la IA, incluso cuando China ha invertido fuertemente en su propia industria.

Aplaudimos la decisión del presidente Trump de permitir que la industria estadounidense de chips compita para impulsar empleos bien remunerados y la manufactura en Estados Unidos. Ofrecer H₂O₂ a clientes comerciales aprobados, aprobados por el Departamento de Comercio, logra un equilibrio inteligente y beneficioso para Estados Unidos, declaró un portavoz de Nvidia a CNN.

Trump también dijo que el Departamento de Comercio está ultimando un enfoque similar para AMD, Intel y otras compañías de chips estadounidenses.

“AMD elogia el liderazgo del presidente Trump al encontrar un enfoque inteligente para las políticas de exportación que permita a las empresas estadounidenses competir globalmente”, declaró un portavoz de AMD a CNN. “La decisión del presidente fortalece la competitividad estadounidense, apoya empleos nacionales de alto valor e impulsa la inversión y el crecimiento en la industria de semiconductores de Estados Unidos”.

Intel no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

La decisión se produce después de que Trump alcanzara acuerdos con los fabricantes de chips a principios de este año, incluyendo un acuerdo con Nvidia y AMD para pagar al gobierno estadounidense el 15% de los ingresos por la venta de chips a China. Trump también anunció en agosto que el gobierno adquiriría una participación del 10% en Intel.