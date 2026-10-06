Nuevo recorte a la proyección de crecimiento de Chile: Banco Mundial baja a 0,8% su estimación y advierte que “la actividad económica se ha debilitado en 2026”

“En Chile, la actividad económica se ha debilitado en 2026, con una desaceleración de la demanda interna en un contexto de deterioro de las condiciones del mercado laboral y de menor confianza”.

De esta forma, el Banco Mundial aborda la situación del país en su nueva actualización sobre el escenario económico en América Latina y el Caribe.

En el documento, disponible en el sitio oficial, la entidad además señala que “el aumento de los precios de los combustibles ha ejercido una presión adicional sobre los ingresos de los hogares y las empresas“.

“Estas presiones por el lado de la demanda, junto con condiciones meteorológicas adversas que han afectado a varios sectores y una menor producción minera, han incidido negativamente en las perspectivas de crecimiento”, añadió.

Respecto al crecimiento económico, la entidad redujo con fuerza su proyección de crecimiento para Chile en 2026, desde el 2,4% que se llegó a registrar en abril pasado a solo un 0,8%.

La estimación sitúa al país entre las economías de menor expansión dentro del grupo mostrado en el informe, aunque todavía lejos de la contracción prevista para Bolivia, cuyo PIB caería 2,8%.

Para 2027, en cambio, el organismo anticipa un repunte importante de la economía chilena, con un crecimiento de 3%.

Hacia 2028, el Banco Mundial espera que el ritmo de expansión vuelva a moderarse, hasta 2,3%, una cifra similar a las tasas observadas antes del debilitamiento previsto para este año.