Nueva alza de combustibles este 16 de abril: Proyectan que gasolina podría subir $85 y diésel $75

Entre las opciones disponibles que entrega una análisis de expertos se encuentra la transferencia de recursos a ENAP y una modificación al MEPCO para devolverle flexibilidad al mecanismo.

Los precios locales de los combustibles podrían registrar alzas significativas el próximo 16 de abril, estimándose un incremento promedio de $85 para las gasolinas y $75 para el diésel, cifras que el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) no podría contener bajo la normativa actual, según un análisis de Scotiabank.

El estudio indica que los niveles actuales del petróleo, en torno a USD 110 por barril, y un tipo de cambio de $925, impulsan este aumento, que afectaría a consumidores en todo el país.

También advierte que, para contener estos incrementos, el gobierno cuenta con algunas alternativas, aunque muchas requerirían modificaciones legales o medidas excepcionales.

Posibles alternativas

Entre las opciones disponibles se encuentra la transferencia de recursos a ENAP para absorber el alza a precios mayoristas, como ocurrió durante el estallido social de 2019, aunque esta medida no impactaría en las importaciones directas de combustibles refinados y podría tener limitaciones políticas y financieras.

Otra alternativa es la reducción transitoria del Impuesto Específico a las gasolinas y al diésel (IEC), que actualmente representa $420 por litro para gasolina y $105 por litro para diésel.

Esta medida permitiría un alivio inmediato en los precios al consumidor, aunque no impediría futuras variaciones por el mercado internacional o el tipo de cambio, y su reversión podría resultar compleja.

La opción más eficiente, según el análisis, sería una modificación al MEPCO para devolverle flexibilidad al mecanismo.

Esto implicaría reducir de cuatro a tres semanas la vigencia mínima de los parámetros que determinan la banda de precios, alineándolos con la frecuencia de fijación de ENAP y permitiendo que el sistema absorba mejor los choques externos en los precios.

Se subraya que, sin ajustes en el mecanismo, los consumidores podrían enfrentar incrementos en los precios mayoristas que se reflejarían directamente en surtidores de combustible desde la segunda quincena de abril, afectando principalmente a los conductores de vehículos livianos y del transporte de carga.