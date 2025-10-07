Grau celebra alza en proyección del Banco Mundial y destaca mejora del PIB per cápita bajo el Gobierno de Boric

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
El ministro de Hacienda calificó como “una buena noticia” la estimación de crecimiento de 2,6% para Chile en 2025 y subrayó que el PIB per cápita duplicaría el ritmo de expansión registrado entre 2014 y 2021.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró la actualización de proyecciones del Banco Mundial, que elevó su estimación de crecimiento para Chile desde 2,1% a 2,6% para el cierre de 2025.
“Es una buena noticia”, afirmó el secretario de Estado, destacando que la cifra es incluso superior a la proyectada por el propio Gobierno, que considera un crecimiento de 2,5%.
Grau apuntó que, aun cuando se cumpliera solamente la estimación del Ministerio de Hacienda, el PIB per cápita mostraría una mejora significativa en comparación con periodos anteriores: “Durante esta administración, el PIB per cápita crecería 1,3%, lo que es bastante más que el 0,6% registrado entre 2014 y 2021”.
El ministro sostuvo que los datos del IPoM ya anticipaban un escenario de mayor dinamismo en consumo, inversión y demanda interna. “La inversión va a estar creciendo sobre el 5% y nuestro esfuerzo como gobierno es acelerar todo lo posible este crecimiento para que llegue rápido a los salarios y a la generación de empleos de calidad”, afirmó.
