Grau celebra alza en proyección del Banco Mundial y destaca mejora del PIB per cápita bajo el Gobierno de Boric

El ministro de Hacienda calificó como “una buena noticia” la estimación de crecimiento de 2,6% para Chile en 2025 y subrayó que el PIB per cápita duplicaría el ritmo de expansión registrado entre 2014 y 2021.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró la actualización de proyecciones del Banco Mundial, que elevó su estimación de crecimiento para Chile desde 2,1% a 2,6% para el cierre de 2025.

“Es una buena noticia”, afirmó el secretario de Estado, destacando que la cifra es incluso superior a la proyectada por el propio Gobierno, que considera un crecimiento de 2,5%.

Grau apuntó que, aun cuando se cumpliera solamente la estimación del Ministerio de Hacienda, el PIB per cápita mostraría una mejora significativa en comparación con periodos anteriores: “Durante esta administración, el PIB per cápita crecería 1,3%, lo que es bastante más que el 0,6% registrado entre 2014 y 2021”.

El ministro sostuvo que los datos del IPoM ya anticipaban un escenario de mayor dinamismo en consumo, inversión y demanda interna. “La inversión va a estar creciendo sobre el 5% y nuestro esfuerzo como gobierno es acelerar todo lo posible este crecimiento para que llegue rápido a los salarios y a la generación de empleos de calidad”, afirmó.