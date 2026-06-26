La bolsa y el Mundial 2026: ¿Cómo les fue a los patrocinadores oficiales en las primeras dos semanas del torneo?

El Mundial 2026, el primero con 48 selecciones y tres países sede, es también una de las plataformas comerciales más grandes del deporte global.

Sin embargo, para los mercados financieros, la pregunta no es cuánta visibilidad obtiene una marca, sino si esa exposición se traduce en expectativas de ingresos, márgenes y flujo de caja.

Un análisis de XTB que compara el desempeño bursátil de cinco sponsors oficiales durante el mes previo al torneo y las primeras dos semanas del campeonato muestra que la respuesta es mixta, tres compañías subieron y dos cayeron, cada una por razones propias.

Lenovo y Adidas lideran las alzas entre los sponsors

Lenovo fue el caso más favorable, venía acumulando una subida de 71,5% durante el mes previo al inicio del torneo y avanzó un 4,3% adicional desde el 11 de junio.

Sin embargo, el informe advierte que el rally no responde principalmente al patrocinio. Lenovo acababa de reportar el mejor año de su historia, con ingresos récord y fuerte crecimiento en soluciones de inteligencia artificial e infraestructura.

El Mundial actuó como un catalizador complementario al desplegar infraestructura tecnológica propia en las sedes, pero la mayor parte de la expectativa ya estaba incorporada en el precio antes del inicio.

Adidas también mantuvo una trayectoria favorable, la acción subió 21,5% en el mes previo y avanzó otro 3,4% desde el inicio del torneo.

En este caso, la relación con el evento es más directa, con la compañía beneficiándose de la demanda de camisetas, equipaciones y productos de fútbol, así como del balón oficial Trionda.

Visa fue el único caso de reversión al alza dentro de la muestra. La acción venía prácticamente plana en el mes previo, con una caída marginal de 0,1%, y subió 2,3% desde el inicio del Mundial.

El torneo puede favorecer la lectura comercial de Visa por su asociación con pagos digitales, turismo, consumo transfronterizo y experiencias de aficionados.

En paralelo, durante junio la compañía anunció iniciativas en inteligencia artificial, stablecoins y tokenización.

Aramco e Hyundai, los perdedores del torneo en bolsa

Aramco tuvo un desempeño negativo, cayó 0,9% en el mes previo y retrocedió 3,4% durante las primeras dos semanas del torneo. El informe señala que el patrocinio quedó claramente subordinado al mercado energético.

La caída del petróleo hacia niveles previos a la guerra entre Estados Unidos e Irán, junto con la normalización parcial del tránsito por el estrecho de Ormuz, redujo parte de la prima geopolítica que había sostenido los precios del crudo.

Hyundai Motor Group fue el caso más débil. Calculado como un promedio entre Hyundai Motor, que cayó cerca de 16,4%, y Kia, que retrocedió cerca de 12,6%, el proxy del grupo acumula una baja de aproximadamente 14,5% desde el inicio del torneo.

La caída no responde a una mala recepción del patrocinio —Hyundai y Kia activaron con fuerza su rol como socios oficiales de movilidad, con el mayor despliegue histórico de Hyundai para un Mundial, incluyendo vehículos, buses y robots de Boston Dynamics—.

El problema fue que esa visibilidad quedó superada por factores sectoriales, las acciones coreanas atravesaron una etapa de fuerte volatilidad en junio por la corrección en tecnología e IA en el KOSPI, y el sector automotor enfrentó adicionalmente señales débiles en Europa y presiones en márgenes por la competencia en vehículos eléctricos.

El informe de XTB concluye que el Mundial 2026 amplifica la exposición de marca y puede reforzar historias corporativas existentes, pero que la bolsa sigue discriminando entre compañías según fundamentos, sector, valuación, momentum previo y contexto macrofinanciero.