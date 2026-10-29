Biministro Mas detalla cartera de inversión con 338 proyectos por US$ 85.000 millones en evaluación ambiental

El ministro de Economía, Daniel Mas, detalló este jueves el estado de la cartera de proyectos de inversión en el país y anunció que el Gobierno ingresará el 9 de noviembre al Congreso el proyecto Propyme, en una vocería tras el Comité Económico de ministros.

Según el secretario de Estado, hay 471 proyectos en consulta de pertinencia, por casi US$ 9.500 millones. La consulta de pertinencia es el trámite que determina si una iniciativa debe ingresar o no al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hay 338 proyectos en evaluación, por US$ 85.000 millones.

Mas añadió que hay 496 proyectos que ya cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el permiso que acredita que un proyecto cumple con la normativa ambiental. De ellos, 239 todavía no entran en funcionamiento y sumarían cerca de 50.000 puestos de trabajo. En total, el ministro estimó que ya hay más de US$ 37.000 millones en inversión aprobada en marcha.

Gobierno ingresará proyecto Propyme el 9 de noviembre

El ministro explicó que el proyecto Propyme incluirá dos leyes, una con medidas tributarias y otra de simplificación regulatoria, ambas pensadas en las cerca de 1,2 millones de pymes del país, que según dijo generan más del 40% del empleo.

En ese marco, agregó que el Gobierno ve una muy buena perspectiva para la actividad del próximo año, con un crecimiento de la inversión de más de 8% y una expansión de la economía de alrededor de 3%.

En materia de obras públicas, Mas detalló que el Plan Chile Despega incluye 241 proyectos adicionales, que generarían 23.000 puestos de trabajo. De ellos, 202 ya tienen sus licitaciones publicadas, 35 están en etapa de apertura y 5 ya fueron contratados.

El plan, que según el ministro pone a disposición 100.000 puestos de trabajo, también considera unas 405 iniciativas en vivienda. El Gobierno se ha propuesto crear 300.000 empleos durante su administración.

Como ejemplo de la confianza del sector privado, Mas destacó el anuncio de la minera Capstone Copper, que el lunes informó la creación de 8.000 nuevos puestos de trabajo en Atacama, en una inauguración a la que asistió junto al presidente José Antonio Kast.

“Estos son hechos concretos que hacen ver la confianza que está teniendo el sector privado, con alguna demora, sin duda, pero los proyectos que están en la aprobación ambiental, que tienen su RCA aprobado, vienen transitando y lo que necesitamos es más velocidad y en eso estamos trabajando”, sostuvo.

El ministro también mencionó el turismo como un sector que ha impulsado el empleo, con un alza de 4,4% en el último año y 28.700 puestos de trabajo adicionales. Según Mas, esa cifra muestra que el turismo es un sector contracíclico, es decir, que crece cuando el resto de la economía se debilita, y que podría reforzarse.

Mas evita pronunciarse sobre el proyecto Dominga

Consultado por el proyecto minero-portuario Dominga, luego de que el Partido Nacional Libertario emplazara al Gobierno a revertir el último rechazo del Comité de Ministros, Mas evitó pronunciarse: “No quisiera pronunciarme específicamente por un proyecto, incluido Dominga”.

Asimismo, agregó que el Gobierno busca facilitar la inversión y que, respetando la institucionalidad, impulsará que los proyectos que cumplan con la legislación salgan adelante lo antes posible: “El proyecto va a transitar y va a transitar por todo el camino jurídico que la institucionalidad chilena tiene previsto”.

Sobre el paro indefinido de camioneros en el puerto de San Antonio, el ministro señaló que su cartera ha mantenido conversaciones con distintas agrupaciones del gremio durante todo el año, y que ha buscado facilitar el traspaso de las alzas del petróleo a los contratos.

Finalmente, recordó que hace algunos días se aprobó un Fogain para el transporte, un fondo de garantías orientado a cerca de 40.000 pequeños empresarios del rubro.

“Esto es un tema que va más allá del petróleo, tienen otros problemas ese grupo de camiones, pero sí estamos en conversaciones con ellos”.