Micron cuadruplica sus ingresos en un año y proyecta US$ 50.000 millones para el próximo trimestre gracias al boom de la IA

Micron Technology, uno de los principales fabricantes mundiales de chips de memoria y almacenamiento, reportó este miércoles resultados récord para su tercer trimestre fiscal 2026, cerrado el 28 de mayo.

Los ingresos alcanzaron US$ 41.460 millones, casi cuatro veces y media los US$ 9.300 millones registrados en el mismo período del año anterior y prácticamente el doble de los US$ 23.860 millones del trimestre previo.

Margen bruto de 84,6% y utilidad neta de US$ 28.240 millones

La utilidad neta GAAP llegó a US$ 28.240 millones, equivalente a US$ 24,67 por acción diluida, con un margen bruto de 84,6%, muy por encima del 37,7% de hace un año. El flujo de caja operativo fue de US$ 25.390 millones, frente a los US$ 4.610 millones del mismo trimestre del año anterior.

El principal motor del crecimiento fue la demanda de memoria para centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial. Las unidades de Cloud Memory y Core Data Center generaron ingresos combinados de US$ 25.290 millones, con márgenes operativos de 78% y 83% respectivamente.

La unidad de Mobile and Client también tuvo un desempeño destacado, con ingresos de US$ 11.520 millones y un margen operativo de 86%, mientras que Automotive and Embedded aportó US$ 4.630 millones con un margen de 75%.

HBM4 en envíos de alto volumen y HBM4E en desarrollo para 2027

En el frente tecnológico, Micron informó que su memoria HBM4, construida sobre tecnología DRAM 1-beta, se encuentra en envíos de alto volumen para la plataforma de su cliente líder, con muestras de calificación enviadas a múltiples clientes finales.

Además, el desarrollo de HBM4E, basada en tecnología 1-gamma, está en marcha con producción en volumen esperada para 2027. La compañía también inició envíos de su SSD de alta capacidad de 245 terabytes y avanza en soluciones de memoria para el mercado automotriz, incluyendo muestras entregadas a un cliente del segmento de robotaxis.

“Los resultados financieros récord del tercer trimestre fiscal de Micron y las perspectivas aún más sólidas para el cuarto trimestre reflejan el valor estratégico de la memoria en la era de la IA”, señaló Sanjay Mehrotra, presidente y CEO de la compañía.

“Micron está invirtiendo a niveles récord en tecnología, productos y suministro para atender la demanda de nuestros clientes, que crece rápidamente”, agregó el ejecutivo, quien también destacó que los acuerdos estratégicos de largo plazo con clientes mejorarán la durabilidad y predictibilidad del desempeño financiero de la empresa.

Guidance del cuarto trimestre apunta a ingresos de US$ 50.000 millones

El guidance para el cuarto trimestre fiscal anticipa que los resultados serán aún más fuertes. Micron proyecta ingresos de US$ 50.000 millones, con una tolerancia de más o menos US$ 1.000 millones, un margen bruto de aproximadamente 86% y ganancias por acción diluida de US$ 30,73 bajo normas GAAP.

Si se cumplen, estas cifras representarían un nuevo récord trimestral para la compañía y consolidarían el impacto del ciclo de inversión en IA sobre la industria de semiconductores de memoria.

Al término del trimestre, la compañía contaba con caja, inversiones negociables y efectivo restringido por US$ 30.200 millones, frente a los US$ 9.600 millones con que cerró el año fiscal anterior en agosto de 2025.

El head of research de XTB, Ignacio Mieres, afirmó que los resultados de Micron sorprendieron al mercado en prácticamente todas sus líneas: “Observamos que lo que entusiasmó a los inversionistas fue que el contexto de escasez global de chips de memoria está disparando los precios y permitiendo a Micron expandir sus márgenes a niveles inéditos”.

“A esto se sumó el anuncio de dieciséis acuerdos de suministro de largo plazo con sus principales clientes, que aseguran compras por unos US$ 100.000 millones a precios mínimos garantizados y otorgan a la empresa una visibilidad y previsibilidad de ingresos que el mercado valoró especialmente, ya que reduce la histórica volatilidad del negocio de los semiconductores”, cerró.