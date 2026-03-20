Mepco en revisión: Las claves de los cambios y cuánto podrían subir gasolinas y diésel el 26 de marzo

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, adelantó en CNN Prime las opciones para realizar modificaciones al Mepco, en medio del conflicto entre Israel e Irán, que ha provocado un alza en el precio del petróleo y un impacto en los combustibles tanto a nivel mundial como nacional.

En medio del conflicto en Medio Oriente y su efecto en los precios de los combustibles, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, adelantó los cambios que podría tener el Mepco.

En ese contexto, señaló en CNN Prime que a inicios de semana se ingresará un decreto que permita modificar el Mepco. Además, se presentará un proyecto de ley que deberá ser tramitado por el Congreso y que busca disminuir el impacto en las tarifas del transporte público.

“Puedo confirmar que el lunes o martes va a ingresar un proyecto para hacernos cargo de la difícil situación. Este proyecto puede ser de varios contenidos: uno, entrar al Mepco —no es en este momento la opción más plausible, no es lo que más desearíamos, esperamos no tener que hacerlo—, porque el mismo Mepco, la ley que lo creó, establece ciertas facultades, particularmente al ministro de Hacienda, para cambiar las bandas. Si eso es así, vamos a privilegiar no modificar el Mepco a través de ley, sino que por medio de la resolución que tome el titular de Hacienda”, explicó.

Por su parte, el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, explicó que, para afrontar la presión del alza internacional del petróleo en el valor de los combustibles en el mercado nacional, se debe “conciliar la meta fiscal, proteger a los más vulnerables y apurar el tranco en la transición de los precios”.

Respecto a los anuncios que se esperan la próxima semana, remarcó: “Vamos a actuar con decisión y con rapidez. No vamos a esperar que la fortuna dé vueltas las cosas mientras gastamos US$ 200 millones por semana. Con esa plata resolvemos las listas oncológicas”.

Proyecciones preliminares del precio de los combustibles

Clapes UC realizó una estimación de la variación de los precios de los combustibles. No obstante, se encuentra sujeta a cambios y dependerá de las acciones que anuncie el Gobierno respecto al funcionamiento del Mepco.

El reporte, publicado por La Tercera, prevé un fuerte aumento en los precios de las gasolinas y el diésel para el jueves 26 de marzo.

La gasolina podría subir cerca de $30,6 por litro, mientras que el diésel registraría un incremento aproximado de $28,4 por litro.