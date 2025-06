Máximo Pacheco evita referirse a decisión de Julio Ponce, pero afirma que empresario no tuvo rol alguno en acuerdo SQM-Codelco

El empresario dio a conocer la información este jueves mediante un comunicado, donde informó que su puesto lo tomará su hija, Francisca Ponce, quien durante años se ha visto justo al empresario en diversas actividades ligadas a la empresa.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, evitó tomar postura respecto la decisión de Julio Ponce Lerou en torno a dejar la primera línea de SQM.

“La compañía que hoy dejo ha sido la razón más importante de mi actuar empresarial y -como lo demuestra mi conducta inalterable- siempre puse, pongo y pondré, como primera prioridad, el bien de ésta y la de todos sus trabajadores”, aseguró el empresario.

Sobre este tema, Pacheco, en entrevista con La Tercera, evitó emitir algún juicio de valorar y reiteró que el acuerdo entre Codelco y SQM es “institucional” y que Julio Ponce no tuvo rol alguno.

“Yo interactúo como su gerente general, don Ricardo Ramos. Nuestra relación con SQM es institucional: para efectos de la negociación, con Ricardo Ramos, como me lo indicó el Gonzalo Guerrero (ex presidente de SQM) en su momento y me lo ratificó Gina Ocqueteau (nueva presidenta de SQM) en nuestra reunión de esta semana”, afirmó.

Mientras que al ser consultado en específico por la salida de Ponce, Pacheco se limitó a contestar que “a mí no me corresponde opinar sobre la noticia que usted me da”.