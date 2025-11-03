Latam solicitó mediación a la DT por negociación colectiva con sindicato de pilotos

La aerolínea pidió a la Dirección del Trabajo actuar como mediador en la negociación colectiva que llevan a cabo con uno de los sindicatos de pilotos.

Este lunes se dio a conocer que el Sindicato de Pilotos de Latam, uno de los dos de este rubro que conviven al interior de la aerolínea, rechazó la última oferta en el marco de la negociación colectiva que sostienen.

En ese contexto es que la aerolínea solicitó a la Dirección del Trabajo iniciar el proceso de mediación obligatoria que establece el proceso de negociación.

Para ello, cuentan con cinco días hábiles para facilitar el diálogo entre las partes y buscar un acuerdo que ponga fin al proceso.

“Latam confirma que, durante la mediación, su operación continuará desarrollándose con total normalidad, reafirmando su compromiso con la continuidad del servicio y con minimizar cualquier posible impacto en sus clientes”, indican mediante un comunicado de prensa.

Sindicato critica última propuesta

El presidente del sindicato, Mario Troncoso, comentó que “con los US$ 1.500 millones en ganancias de Latam, con las brillantes proyecciones de la industria y con la muy modesta petición de los pilotos, esperábamos que en la instancia de mediación primara la cordura por parte de la empresa”.

Y añadió que es “doloroso” para ellos notar que “la administración haya utilizado este año más de US $800 millones para repartir utilidades y recomprar acciones propias, pero no esté dispuesta a reconocer el esfuerzo de sus propios trabajadores”.

De hecho, “nos dieron un portazo que nos tiene a días de iniciar una huelga que no buscamos y que, muy a nuestro pesar, podría afectar a los pasajeros, golpear la conectividad del país, afectar a los fondos previsionales de los trabajadores cuyos recursos están invertidos en Latam y, es bueno que se sepa, también podría afectarnos a nosotros como trabajadores, a través de la suspensión de nuestros derechos laborales -incluida nuestra remuneración- mientras dura la paralización”.