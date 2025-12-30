José Antonio Kast tendrá su primer encuentro con el gran empresariado: Se reunirá con 200 líderes en Icare

El presidente electo asistirá el 8 de enero a una cita organizada por Icare, donde expondrá las prioridades económicas de su futura administración ante dirigentes gremiales y ejecutivos.

El próximo 8 de enero, el presidente electo José Antonio Kast sostendrá su primer cara a cara formal con el mundo empresarial desde su triunfo en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre. La cita reunirá a cerca de 200 empresarios, ejecutivos y dirigentes gremiales en un encuentro organizado por Icare.

Detalles de la actividad

La actividad, titulada “Prioridades para Chile en la voz del presidente electo”, se realizará de manera presencial en las oficinas de Icare, ubicadas en El Golf 40, y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Según lo informado por los organizadores, el objetivo del encuentro es abordar los principales desafíos económicos, empresariales y de desarrollo del país de cara al próximo período de Gobierno, que comenzará en marzo.

Se espera que Kast asista acompañado de parte de su equipo económico, encabezado por Jorge Quiroz, quien figura entre los principales nombres para asumir el Ministerio de Hacienda.

La reunión se producirá en un contexto de expectativas positivas del sector privado respecto de las medidas anunciadas por la futura administración, que ha puesto como prioridades la reactivación económica, el impulso al crecimiento y la generación de empleo.

Entre esas iniciativas se encuentra el denominado Plan Desafío 90, un conjunto de acciones legislativas y administrativas para los primeros tres meses de Gobierno, a cargo del economista Bernardo Fontaine.

Reuniones paralelas y definiciones de gabinete

En paralelo, el centro de operaciones del presidente electo, conocido como la “Moneda chica”, ha mantenido una intensa agenda de reuniones, pese a que Kast se encuentra por estos días trabajando de forma telemática desde su domicilio.

Durante la jornada asistió al lugar el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber, quien afirmó que su presencia responde a un ánimo de colaboración técnica y no a la búsqueda de un cargo.

“Hay una agenda económica fuerte, que apunta a retomar la inversión, bajar impuestos y mejorar las condiciones para las pymes”, señaló.

También acudió la senadora Paulina Núñez (RN), quien se reunió con Claudio Alvarado, nombre que suena como futuro ministro del Interior, en medio de conversaciones ligadas a la próxima presidencia del Senado.

Mientras se acerca la conformación del gabinete, prevista antes del 15 de enero, el Partido Nacional Libertario continúa evaluando su eventual participación en el futuro Gobierno.

Desde esa colectividad se espera la entrega de un documento con “líneas rojas” para una posible integración al Ejecutivo.