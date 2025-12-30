Fiscalía acusa a “Los Piratas” y pide penas de presidio perpetuo por secuestro y homicidio de Ronald Ojeda

La Fiscalía ECOH presentó acusación contra la facción del Tren de Aragua por asociación criminal y secuestro con homicidio. El escrito incluye más de 200 testigos y sobre 100 peritajes.

La Fiscalía presentó una acusación formal contra la agrupación “Los Piratas”, facción del Tren de Aragua, por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación criminal y secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. La acción judicial fue ingresada ante el 11° Juzgado de Garantía.

La investigación se cerró el pasado viernes 19 de diciembre y considera a 20 imputados por su participación en los hechos.

Una acusación con más de 200 testigos

Según el escrito presentado por la Fiscalía ECOH, el Ministerio Público ofreció un volumen significativo de prueba para el juicio oral, incluyendo más de 200 testigos, sobre 100 peritajes, sets fotográficos y diversa evidencia material y audiovisual.

El fiscal Héctor Barros explicó que en la acusación se solicitaron penas que alcanzan el presidio perpetuo calificado. Detalló además que respecto de los imputados que se encuentran fuera del país o con órdenes de detención pendientes, la Fiscalía optó por separar la investigación.

“A quienes están en proceso de extradición o con orden de detención vigente se les separó la causa y se les llevará a juicio cuando sean habidos o cuando culmine el proceso de extradición”, indicó el persecutor.

El fiscal agregó que, pese a la separación de causas, el Ministerio Público continúa realizando diligencias. “Hemos despachado una serie de medidas intrusivas y solicitado nuevas órdenes de detención contra otros partícipes de los delitos”, afirmó.

Con la acusación ya presentada, el proceso entra ahora en la etapa de preparación de juicio oral, donde el tribunal deberá fijar las fechas y resolver eventuales incidencias previas al inicio del juicio.