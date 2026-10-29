“La falta de empleo es hoy día el dolor más grande que tenemos”: Kast admite que el Plan Chile Despega “no es suficiente” ante el desempleo

El presidente José Antonio Kast reconoció este jueves durante el Congreso de las Regiones 2026, en Concepción, que el desempleo es hoy el principal problema del país y que las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentarlo no han sido suficientes, aunque destacó que Chile está rompiendo récords en la aprobación de proyectos de inversión.

Sus declaraciones se dieron luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que la tasa de desocupación llegó a 9,8% en el trimestre julio-septiembre, 1,3 puntos porcentuales más que en el mismo período de 2025. Entre las mujeres, la cifra alcanzó 10,5%.

Kast recordó el caso de los trabajadores afectados por el derrumbe en la mina El Teniente, en la Región de O’Higgins, que según dijo dejó a 3.000 personas sin trabajo tras la suspensión de obras.

“Bueno, nosotros hablamos con la empresa, el gobernador abrió líneas de trabajo, y fuimos acogiendo a aquellas personas que estaban con mucha preocupación por lo que iba a ser la falta de empleo, que es hoy día el dolor más grande que tenemos como nación”, señaló.

El Presidente destacó que el plan de empleo que activó el Gobierno, en buena parte gracias a los gobernadores regionales, está funcionando, pero admitió que no basta: “¿Es suficiente? No es suficiente. Por eso planteamos ahora el Plan Chile Despega. ¿Es suficiente? Tampoco es suficiente. Pero vamos reaccionando o vamos accionando a una situación que viene de más tiempo”.

El Plan Chile Despega destina más de $1,3 billones a acelerar la ejecución de obras de infraestructura y vivienda y a subsidios a la contratación, según detalló más temprano el ministro del Trabajo, Tomás Rau. El secretario de Estado agregó que el subsidio a la contratación suma más de 120.000 postulaciones, y el subsidio unificado al empleo, lanzado en octubre, más de 170.000.

Gobierno destaca récords en aprobación de proyectos de inversión

Pese al escenario laboral, Kast aseguró que hay buenas noticias en materia de inversión: “Ya estábamos con cifras de desempleo muy altas. Hoy día tenemos la buena noticia de que hay mucha inversión que va a llegar a nuestra nación, que ya está entrando a nuestra nación. Estamos rompiendo los récords de destrabar inversión, de aprobar proyectos y de solicitudes de inversión en Chile”.

La apuesta por la inversión coincide con la del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) proyectó que la inversión crecerá 8,1% en 2027 y que la economía se expandirá 3,3%.

Según las cifras expuestas por Hacienda, la Corporación de Bienes de Capital tiene catastrados proyectos por US$ 76.000 millones para los próximos años, de los cuales cerca de US$ 20.000 millones se ejecutarían el próximo año.

El ministro también anticipó que la actividad seguirá mostrando cifras negativas en algunos de los meses que restan del año, principalmente por la caída de la minería, cuya producción retrocedió 17,4% en agosto. Ese mes, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó 1,0% anual.

En ese aspecto, el Gobierno se ha propuesto reducir la tasa de desempleo a 6,5% al término de su administración.

Kast pide que la inversión llegue a las regiones

En su discurso, Kast insistió en que la inversión debe llegar a todo el país: “¿Tenemos que hacer que la inversión sea a nivel de regiones? Por supuesto. Si Santiago no es Chile”.

El mandatario destacó el potencial minero y turístico del norte y el corredor bioceánico Capricornio, y anticipó que los puertos de Arica, Iquique, Mejillones y Antofagasta no darán abasto con la carga que llegaría desde Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina con destino a Asia.

Kast también se refirió a la negociación con los gobernadores por la entrega de recursos a las regiones, luego de la votación en el Congreso de la semana pasada, y aseguró que las partes están “muy cerca” de un acuerdo.