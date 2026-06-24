JPMorgan sube su objetivo para el S&P 500 de 7.600 a 7.800 puntos y ve un potencial de alza de casi 6%

JPMorgan elevó su objetivo de precio para el S&P 500 a finales de 2025 desde los 7.600 hasta los 7.800 puntos, lo que implica un potencial de alza de casi 6% respecto al cierre del martes.

Los estrategas del banco citaron las revisiones al alza de las ganancias corporativas y el creciente gasto en inteligencia artificial como los principales factores detrás de la decisión.

El banco señaló que las acciones estadounidenses se están acercando a su escenario más optimista, según consignó Bloomberg.

Además del desempeño de las ganancias, superior al esperado, JPMorgan destacó un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Irán como un factor adicional que podría respaldar el alza del índice.

La revisión al alza se produce en un momento de debilidad para el mercado. El S&P 500 acumula dos sesiones consecutivas de caída, impulsadas por el retroceso de las mayores empresas tecnológicas.

A pesar del contexto bajista de corto plazo, JPMorgan mantiene una visión constructiva sobre las perspectivas de Wall Street, apoyada en el dinamismo de las ganancias corporativas y en el rol que sigue jugando la inteligencia artificial como motor de crecimiento para las empresas del índice.