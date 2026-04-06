JPMorgan advierte mayor inflación y aumento de tasas de interés por guerra en Irán

El CEO del banco más importante de Estados Unidos, Jamie Dimon, afirmó que los conflictos bélicos de los últimos años en Ucrania e Irán han envuelto al mundo en un contexto de incertidumbre, lo que llevaría a una inflación persistente y fijar las tasas de interés por encima de lo proyectado.

A más de un mes de iniciada la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, las consecuencias en el contexto económico mundial no se hicieron esperar, con el barril de petróleo WTI y Brent aumentando en más de 60% su valor. Ahora, desde JPMorgan advirtieron de una mayor inflación y un aumento en las tasas de interés.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase & Co., el banco más importante de Estados Unidos, en su carta anual a los accionistas se refirió al panorama mundial de los últimos años, marcado por el conflicto bélico de Rusia con Ucrania en 2022 y las crecientes tensiones con la guerra en Irán.

“Nos enfrentamos a la posibilidad de importantes fluctuaciones en los precios del petróleo y las materias primas, junto con la reestructuración de las cadenas de suministro globales, lo que podría generar una inflación más persistente y, en última instancia, tipos de interés más altos de lo que los mercados prevén actualmente”, señaló.

En esa línea, Dimon aseveró que el factor más preocupante sería un aumento gradual de la inflación, en lugar de una disminución: “Esto por sí solo podría causar un aumento en las tasas de interés y una caída en los precios de los activos”.

“Las tasas de interés son como la gravedad para casi todos los precios de los activos. Y la caída de los precios de los activos en un momento dado puede cambiar rápidamente el sentimiento del mercado y provocar una huida hacia el efectivo”, agregó.

Jamie Dimon confía en rol de Estados Unidos y Europa

De igual manera, el director ejecutivo de JPMorgan resaltó el rol de Estados Unidos en medio de las tensiones geopolíticas: “Confiamos en que Estados Unidos hará lo que siempre ha hecho: recurrir a los valores que han definido a nuestra singular nación y que han sostenido nuestro liderazgo en el mundo libre”.

Además, Dimon resaltó la importancia de Europa, que se ha visto involucrada en los recientes conflictos bélicos: “Europa y Estados Unidos son sus principales socios comerciales, con un volumen anual de 2 billones de dólares”.

“Ambos países siguen siendo los motores gemelos de la economía mundial, y la relación transatlántica alcanzó la cifra récord de 9,8 billones de dólares en 2025. Si bien existen diferencias reales entre Estados Unidos y Europa, creemos que una Europa más fuerte, tanto militar como económicamente, beneficia a Estados Unidos”, añadió.

El auge de China

Entre las problemáticas que se han generado en los últimos años en el mundo, aparte de la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra en Irán, Dimon destacó las crecientes tensiones geopolíticas, especialmente con China.

“Esta relación es crucial para el mundo entero y se ve afectada por los acontecimientos mencionados. Estados Unidos y China tienen sistemas, valores, metas y objetivos claramente diferentes, y si bien ambas partes están dialogando actualmente, debemos prever que surgirán algunos obstáculos, quizás incluso importantes. Todos deberíamos esperar que un diálogo constructivo y continuo siga conduciendo a un futuro competitivo pero pacífico”, enfatizó.

“No me cabe duda de que otras naciones estarán reflexionando sobre sus futuras políticas comerciales mientras intentan adaptarse a las demandas tanto de Estados Unidos como de China, además de sopesar sus propias necesidades de seguridad nacional. A nuestro país le interesa que nuestros aliados mantengan vínculos económicos con Estados Unidos”, cerró.