Gobierno pone fin a Calles Sin Violencia: La iniciativa impulsada por el expresidente Boric no contempla en Seguridad presupuesto para 2027

El Ministerio de Hacienda detalló este lunes los recortes que el Gobierno propone en el Presupuesto 2027. Entre ellos, se reveló la descontinuación del Plan Calles Sin Violencia en el Ministerio de Seguridad, iniciativa que se originó en la administración del expresidente Gabriel Boric.

Fue en abril de 2023 cuando el Gobierno de Boric anunció la política de seguridad pública cuyo objetivo era frenar el alza de homicidios y delitos violentos que se registraron durante el período.

La iniciativa contempló principalmente la coordinación entre las instituciones de seguridad. Entre sus mayores hitos destaca la conformación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en el Ministerio Público, sumado a un aumento de la presencia policial y los patrullajes en las calles que concentraban mayores índices de delitos violentos y uso de armas de fuego.

De acuerdo con un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), al Plan Calles Sin Violencia se le otorgó un presupuesto de alrededor de $26.017 millones en el año 2026. Pero el panorama cambió para la iniciativa para 2027, dado que en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública no aparece con asignaciones, según The Clinic.

Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó una serie de programas que debían ser descontinuados en abril y, entre ellos, aparecía la iniciativa de la administración de Boric.

Otros recortes en seguridad

En el presupuesto de 2027 también se consideran otros recortes en políticas de seguridad. Entre ellos, el Plan Calle Segura impulsado en 2019 por el expresidente Sebastián Piñera, cuyos recursos no se consideran para el próximo año.

A esto se le suma el recorte del 43,4% del Plan Barrio Prioritario, que pasará de $7.832 millones en 2026 a $4.429 millones en 2027.

Al respecto, la Subsecretaría de Prevención del Delito aseguró al medio antes citado que “no hay menos plata. El Presupuesto 2027 de esta repartición llega a $82.985 millones, 2,9% más que en 2026″.

En esa línea, explicaron que “Calle Segura no desaparece, se reforma. Junto a Innovación y Transferencia de Capacidades, da origen al Sistema de Televigilancia, que financia cámaras y pórticos lectores de patentes, y a SITIA, el sistema de teleprotección con inteligencia artificial”.

“Además se crean el Plan Escudo de Barrio, el apoyo a la Ley de Seguridad Municipal y el Programa de Seguridad Rural. En total, las dos líneas reformuladas sumaban $7.436 millones y las cinco nuevas suman $8.946 millones, un 20% más”, añadió la entidad.

En tanto, sobre Barrio Prioritario, aseguraron que “el aporte de la Subsecretaría se mantiene en $4.429 millones. La diferencia con la ley inicial 2026 corresponde a una transferencia del Ministerio de las Culturas que terminó con el ajuste fiscal de mayo. Los 64 barrios siguen con intervención en 2027, y Somos Barrio Comercial mantiene sus 26 barrios”.