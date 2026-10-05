Ley Cholito contempla recorte del 86% en Presupuesto 2027: Subdere asegura que “la inversión no se detiene”

En el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, la administración de José Antonio Kast propone disminuir los recursos destinados a la denominada “Ley Cholito”.

El Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), tendrá una disminución del 86%, pasando de $3.634 millones a $514 millones.

Cabe mencionar que la Subdere deriva estos recursos a los municipios para realizar esterilizaciones, vacunaciones, implantación de microchips, atención veterinaria y labores de educación.

Sobre este tema, la Subdere aclaró a The Clinic que “la inversión no se detiene”, puesto que actualmente existen $3.000 millones en proyectos en ejecución que funcionarán en las comunas durante el próximo año.

“Lo que estamos haciendo es algo que el programa necesitaba hace tiempo. En diez años nunca se ha evaluado y no hay un indicador de impacto real que nos permita saber si estamos reduciendo el abandono, las jaurías o las mordeduras. Eso no es justo ni para las familias, ni para los agricultores que sufren ataques a su ganado”, explicó.

Asimismo, detalló que durante el próximo año se realizarán pilotos de focalización y un estudio de impacto, además de incluir en el proceso a los municipios, al Congreso y a las organizaciones.

Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio (FA), Valentina Cáceres, llamó al Ejecutivo a reconsiderar esta propuesta.

“Lo que propone el presidente Kast es gravísimo e inédito, desfinanciar el programa de tenencia responsable en un 86%, pasando de 3.600 millones de pesos a solo 514. Este programa lo que permite es entregar mayores esterilizaciones, chipeo y atención veterinaria a los animales que más lo necesitan. Por eso, presidente Kast, le hacemos un llamado a reconsiderar esta medida. Nosotros desde el Congreso haremos todo lo que está a nuestro alcance para frenar este inédito recorte”, comentó la integrante de la comisión de Desarrollo Social.