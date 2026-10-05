Exministro Cataldo defiende “Yo Elijo mi PC”: “El propósito declarado es que las personas accedan a esta herramienta para estudiar”

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la polémica indicación del Gobierno en el Presupuesto 2027 de descontinuar el programa de Junaeb “Yo Elijo mi PC“.

En conversación con Radio Biobío, el extitular de Educación explicó que este no es un beneficio cualquiera, sino que se trata de una política pública compleja que requiere procesos de licitación importantes.

“Estamos hablando de 35.000 millones de pesos“, indicó Cataldo. También, subrayó las bases de estas licitaciones, las que definen características técnicas específicas de equipos fabricados en dicho programa, y que no se trata de computadores comunes.

El exministro señaló que la ausencia de estos recursos en la Ley de Presupuesto genera, según él, un problema administrativo. Explicó que si no hay disponibilidad de presupuesto, no se pueden elaborar bases de licitación y, sin estas, el proceso no puede avanzar a Contraloría para su toma de razón.

Al ser consultado por el objetivo central del programa, Cataldo dijo que “el propósito declarado es que las personas accedan a esta herramienta para estudiar“.

Además, comentó que la ayuda social busca que los estudiantes de mayor vulnerabilidad cuenten con herramientas tecnológicas adecuadas para su desarrollo educativo.

Al preguntarle por si estaría a favor de la entrega de tablets, en lugar de ordenadores, el también profesor mencionó que “el computador está más asociado a trabajar, a indagar, a escribir trabajos, mientras que la tablet y el celular están asociados a redes sociales y juego”.