Comisión de Constitución del Senado despacha proyecto de Ley Penal Adolescente con cambios a las sanciones

La Comisión de Constitución del Senado despachó este lunes el proyecto de ley que modifica el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el cual busca fortalecer las sanciones frente a delitos y conductas de especial gravedad.

Luego de una extensa discusión y la resolución de indicaciones pendientes, el proyecto fue despachado a la Sala de la Cámara Alta.

Uno de los tópicos que concentró el debate fue qué consecuencias tendría la fuga o evasión de un adolescente. La propuesta inicial establecía que, ante estos casos, el joven no podría solicitar la sustitución o remisión de su condena durante un período de entre seis meses y un año.

Dicha disposición fue eliminada y, en su reemplazo, la comisión aprobó que la fuga o evasión sea considerada en todos los casos como quebrantamiento de condena.

Además, la instancia determinó que la comisión de un nuevo delito solo podrá ser considerada como quebrantamiento de condena cuando exista una sentencia condenatoria firme.

Otro aspecto discutido fueron las condiciones para trasladar a jóvenes que cumplen 18 años desde centros de justicia juvenil hacia secciones juveniles de establecimientos penitenciarios para adultos.