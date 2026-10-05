Presupuesto 2027: Ministro de Hacienda modera el tono y asegura que “siempre hay apertura para perfeccionar”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a las críticas y cuestionamientos tras conocerse la Ley de Presupuesto 2027 presentada por el Gobierno.

El titular de Hacienda remarcó que el proyecto cumple con el marco legal, justificó el nivel de endeudamiento proyectado y mostró disposición a perfeccionar partidas durante el trámite legislativo en el Congreso Nacional sobre el Presupuesto para 2027.

“Lo que estamos manteniendo siempre es el presupuesto del gasto completo. Después, en cada asignación podrán siempre escucharse propuestas, modificaciones o perfeccionar“, comenzó señalando el ministro.

Reevaluación del programa “Yo elijo mi PC”

Consultado sobre la posibilidad de reincorporar el programa “Yo Elijo mi PC”, recientemente eliminado, respondió que “muchas cosas se pueden evaluar“.

“Todas las cosas deben revocarlas todos los ministros del ramo, en sus respectivas subcomisiones; esta es la etapa del proceso de los ministros del ramo“, agregó.

Frente a las inquietudes expresadas desde las propias filas del oficialismo, Quiroz apeló a la disposición al diálogo que mantiene desde la cartera: “Yo como ministro, siempre mantengo las líneas abiertas con todos los parlamentarios; esa ha sido nuestra tradición desde el Ministerio de Hacienda“.

Aumento de la deuda de US$25.000 millones

El ministro Quiroz también abordó el nivel de endeudamiento por cerca de $25.000 millones de dólares contemplado en la programación financiera, atribuyéndolo a deudas previas a la administración del gobierno de José Antonio Kast.

“El aumento de deuda surge de un cálculo relativamente sencillo; hay que primero pagar cuentas anteriores y después hay que suplir el déficit más el gasto bajo la línea“, explicó.

Asimismo, Quiroz enfatizó que el presupuesto respeta lo establecido por las leyes; “Los temas que son muy claves son los temas de las leyes; las leyes están para cumplirse y, por lo tanto, este presupuesto aparte está cumpliendo las leyes. (…) Hay leyes que dan obligaciones, pero no gastos. Las leyes que implican gasto se cumplen todas, hasta la coma. Hay otras leyes o programas que dependen de la presupuestaria de cada ejercicio”.

Cuestionamientos del Presupuesto 2027

Ante la seguidilla de reparos de distintos sectores políticos, el titular de Hacienda pidió paciencia frente al cronograma de tramitación que recién comienza:

“Debe haber muchas críticas, son miles de asignaciones y, repito, este es el minuto de los ministros del ramo de cada ramo y las subcomisiones, así que este proceso va partiendo, va a tomar cuatro semanas. Cálmense, vamos a tener la discusión y vamos a ir perfeccionando el presupuesto“, sostuvo.

Asimismo, concluyó que “siempre hay apertura para perfeccionar el presupuesto y hacer lo mejor de las políticas públicas“.