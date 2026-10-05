“Un computador para cada niño en la educación pública”: La promesa del presidente Kast en 2021 que hoy contrasta con el fin de “Yo Elijo mi PC”

A raíz de la propuesta del Gobierno de descontinuar el programa “Yo Elijo mi PC” en la discusión de la Ley de Presupuesto 2027, resurgieron publicaciones del presidente José Antonio Kast en las que promovía ampliar dicho beneficio.

Fue en febrero de 2021 cuando el líder del Partido Republicano, en camino a su segunda campaña presidencial, publicaba cada día sus propuestas en redes sociales con miras a convertirse en presidente durante las elecciones de noviembre de aquel año.

Entre ellas, Kast propuso “un computador con acceso a internet para cada niño que estudia en la educación pública en Chile”, dado que argumentó que “invertir en conexión y tecnología para educar y formar es fundamental. Nos permitirá reducir las brechas y avanzar aceleradamente en el aprendizaje y capacidades del Siglo XXI”.

#267 Un computador con acceso a internet para cada niño que estudia en la educación pública en Chile. Invertir en conexión y tecnología para educar y formar es fundamental. Nos permitirá reducir las brechas y avanzar aceleradamente en el aprendizaje y capacidades del Siglo XXI https://t.co/XzDwq3KBGa — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) February 25, 2021

Incluso, el mandatario defendió su iniciativa en X en ese entonces: “¿Es cara? Por supuesto. Implica una inversión importante de recursos estatales, pero vale la pena“.

En esa línea, sostuvo que “el programa es limitado en cobertura y acceso. Tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a todos, para subirlos al carro de la innovación y la tecnología”.

“Eso implica pensar en tablets para los más pequeños y, a partir de 2.º o 3.º básico, notebooks de buena calidad y capacidad para cumplir objetivos”, agregó.

Asimismo, enfatizó que dicha medida requeriría responsabilidad tanto de los estudiantes como de sus familias, para evitar la reventa o el traspaso irregular de los equipos. Además, propuso impulsar instancias de capacitación y aplicar mecanismos de fiscalización para resguardar el correcto uso del beneficio.

“Raya para la suma: Podemos dar un salto gigantesco en educación para todos los chilenos. Vale la pena gastar en educación (podemos ahorrar en operadores políticos que no sirven de nada!)”, cerró.

¿Es cara? Por supuesto. Implica un inversión importante de recursos estatales, pero valen la pena. Hoy el programa es limitado en cobertura y acceso. Tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a todos, para subirlos al carro de la innovación y la tecnología — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) February 25, 2021

La propuesta tomó notoriedad luego de que se revelara que, por primera vez, se descontinuará el programa social “Yo Elijo mi PC”, desde su inicio en el gobierno de Michelle Bachelet en 2009. Lo anterior generó críticas tanto desde la oposición como del oficialismo, que han pedido la continuidad de la iniciativa.