Armada emite aviso por probables trombas marinas: ¿Qué regiones se verían afectadas?

Este lunes, el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por probabilidad de trombas marinas en el sur del país.
Desde el organismo alertaron por el “posible desarrollo de nubes convectivas”, lo que “generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas”.
¿Qué zonas se verán afectadas por las trombas marinas?
Detallaron que el fenómeno afectaría el sector costero y oceánico desde la Región del Maule a la de La Araucanía desde el martes 6 de octubre a las 9:00 horas hasta el miércoles 7 de octubre a las 23:00 horas.
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