Nueva moneda de $50 comenzará a circular este martes: Revisa sus características y qué pasará con las antiguas

Este martes 6 de octubre comenzará a circular en Chile la nueva moneda de $50, presentada por el Banco Central (BCCh) como parte de una renovación que también contempla una nueva moneda de $10.

Desde el Banco, recalcaron que esta emisión no altera la vigencia de las monedas antiguas, por lo que continúan siendo válidas como medio de pago.

¿Cuáles son los principales cambios de las nuevas monedas?

De acuerdo con lo informado por la entidad, los cambios consisten en la técnica de fabricación y materiales de uso: “Su fabricación se realizó mediante una tecnología de amplio uso internacional en la acuñación de monedas, que permitirá reducir los costos asociados a su producción”.

Asimismo, la nueva versión mantiene los diseños principales de las monedas que se encuentran en circulación:

Moneda de $10: Leves cambios de tamaño y canto liso. Pesa 3,46 gramos y conserva su diseño, pero reduce su diámetro de 21 a 18,7 milímetros.

Moneda de $50: Mismo diseño, pero es levemente más liviana: pasa de 7 a 6,5 gramos.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa encabezada por el gerente general del Banco, Luis Óscar Herrera; el gerente de la División Operaciones, Raimundo García; y la gerente tesorera, Cecilia Feliú.