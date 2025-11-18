Tras record histórico post elecciones: IPSA cae más de 1% en medio de marcada incertidumbre de mercados

El principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, retrocedió más de un 1% este martes, contagiado por el pesimismo generalizado en Asia, Europa y Wall Street.

La Bolsa de Santiago dejó atrás el “optimismo” postelectoral y registró una importante caída este martes, con el índice S&P IPSA retrocediendo un 1,2% hasta situarse en los 9.787,25 puntos.

Esta baja revierte parcialmente el récord histórico logrado en la jornada anterior, impulsado por el buen desempeño de los sectores promercado en las elecciones del domingo.

De acuerdo a lo que informaron medios especializados como Diario Financiero, la corrección del mercado chileno se alinea con un clima de nerviosismo y cautela en los mercados bursátiles internacionales, que anticipan dos eventos económicos cruciales.

En el mercado derivado, los futuros del Dow Jones caían 0,7%, los del Nasdaq 0,6% y los del S&P 500 0,5%, preparando a Wall Street para una nueva jornada en rojo.

La venta de activos también se extendió a Europa, donde el índice continental Euro Stoxx 50 y el británico FTSE 100 retrocedieron 1,4%. Asia también experimentó una jornada bajista: el Nikkei de Japón perdió un 3,2%, el Hang Seng de Hong Kong se redujo un 1,7%, y el CSI 300 de China continental cayó un 0,7%.

Resultados de Nvidia y Reporte de Empleo en EE. UU., las Claves

Analistas de mercado apuntan a una preocupación generalizada entre los operadores, quienes están “reduciendo sus riesgos” justo antes de la publicación de dos informes de alto impacto. El primero es el informe de resultados de Nvidia, que se conocerá este miércoles. Este resultado pondrá a prueba el frenesí de inversión en torno al fenómeno de la Inteligencia Artificial (IA).

El segundo es el crucial reporte de empleo de septiembre en Estados Unidos, programado para el jueves. Este será el primer dato oficial de alta relevancia que se divulga tras el extenso cierre del Gobierno federal estadounidense, que se prolongó por más de 40 días.

La incertidumbre sobre la fortaleza del mercado laboral y sus implicaciones para la política de la Reserva Federal (Fed) está generando cautela.

En la plaza local, acciones clave que habían impulsado la subida del lunes devolvieron parte de sus ganancias. Entre las más afectadas se encuentran Ripley (-6,7%), SQM-B (-3,4%), Cencosud (-2,8%) y Falabella (-2,6%).