IPSA supera los 10.700 puntos en la apertura y acompaña el rebote global por señales de desescalada en Medio Oriente

El principal índice bursátil chileno subió cerca de 1% en el arranque de la jornada, en línea con el avance de las bolsas internacionales. El mercado reaccionó a nuevas señales desde Washington sobre una eventual salida negociada a la guerra, aunque Trump mantuvo como condición la reapertura del estrecho de Ormuz.

El S&P IPSA abrió este miércoles por encima de los 10.700 puntos y se sumó al mejor tono de los mercados globales, en una sesión marcada por un mayor apetito por riesgo. Datos de mercado mostraban al principal índice chileno en 10.726,96 puntos en la mañana, después de cerrar el martes en 10.640,08.

El movimiento estuvo en línea con el repunte de otras plazas bursátiles, en medio de señales de que la guerra entre Estados Unidos e Irán podría entrar en una fase menos intensa. Reuters informó que Donald Trump dijo que el líder iraní pidió un alto al fuego y que Washington lo evaluará si el estrecho de Ormuz vuelve a estar abierto y seguro para la navegación.

A eso se sumó otra declaración del propio mandatario a Reuters, en la que afirmó que Estados Unidos saldrá de Irán “bastante rápido”, aunque dejó abierta la opción de volver con ataques puntuales si lo considera necesario. Esa señal fue leída por el mercado como un indicio de desescalada, aun cuando no equivale a un cierre definitivo del conflicto.

El alivio también se reflejó en el mercado energético. Reuters reportó que el Brent cayó a US$ 102,91 por barril y el WTI a US$ 99,94, luego de las alzas récord de marzo, en un contexto donde persisten dudas sobre la normalización del tránsito por Ormuz y sobre la duración real de la crisis.