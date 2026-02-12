Intercambio comercial: Chile rompe por primera vez el umbral de los US$18.000 millones en el primer mes del año

Ello representa un incremento de 3,1% en comparación con igual mes de 2025, según el Informe Mensual del Comercio Exterior de Chile elaborado con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Chile inició 2026 con cifras históricas en su comercio exterior, ya que durante enero el intercambio comercial sumó US$ 18.041 millones, lo que representa un incremento de 3,1% en comparación con igual mes de 2025.

Con ello, el país acumuló 17 meses consecutivos de alzas y superó por primera vez la barrera de los US$ 18 mil millones en el primer mes de un año, según datos del Informe Mensual del Comercio Exterior de Chile elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

En materia de exportaciones de bienes, estas alcanzaron los US$ 10.680 millones en enero, lo que implicó un crecimiento de 8,5% respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a US$ 840 millones más. De acuerdo con el estudio, se trata del mayor monto en la historia para un primer mes del año, con cifras récord tanto en envíos tradicionales como no tradicionales.

Análisis por sectores

La minería lideró el desempeño con exportaciones por US$ 5.558 millones, un alza de 12,1% (+US$ 601 millones), explicada principalmente por el cobre, que sumó US$ 4.546 millones (+7,9%). También incidieron el oro, el carbonato de litio, el hierro, el concentrado de molibdeno y la plata. El sector representó el 52% de los embarques del país en enero.

El sector frutícola alcanzó US$ 1.771 millones (17% del total), impulsado por las cerezas frescas (US$ 1.231 millones), arándanos (US$ 228 millones) y nectarines (US$ 66 millones). La industria de alimentos sumó US$ 1.318 millones, con un alza de 13% (+US$ 152 millones), destacando salmónidos, jurel congelado y productos procesados. Los alimentos orgánicos totalizaron US$ 72 millones, con un crecimiento de 15,9%.

En contraste, los vinos embotellados registraron US$ 108 millones, con una caída de 9,4% (-US$ 11 millones), mientras que la manufactura forestal alcanzó US$ 490 millones, disminuyendo 15% (-US$ 86 millones).

Por su parte, la manufactura química mostró uno de los mayores avances, con US$ 862 millones en exportaciones y un alza de 47% (+US$ 276 millones), impulsada por el yodo y el litio. Las maquinarias y equipos sumaron US$ 144 millones, creciendo 29,9% (+US$ 33 millones).