Inflación de Estados Unidos se acelera a 3,7% anual y presiona a la Fed antes de su próxima reunión

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos subió 0,6% en septiembre en términos desestacionalizados, por sobre el 0,4% registrado en agosto, según informó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento del Trabajo.

En los últimos doce meses, el índice general aumentó 3,7%, una cifra mayor al 3,4% reportado para el período que terminó en agosto.

El índice de la gasolina subió 9,1% en el mes y explicó más de la mitad del alza general. El índice de energía, en tanto, aumentó 5,2% tras subir 2,1% en agosto, mientras el de vivienda avanzó 0,4%, por sobre el 0,3% del mes anterior.

El índice de alimentos se mantuvo sin variación en septiembre, luego de subir 0,1% en cada uno de los dos meses previos. El de alimentos fuera del hogar aumentó 0,2%, mientras el de alimentos para preparar en casa cayó 0,1%.

El índice núcleo, que excluye alimentos y energía, subió 0,3% en el mes, igual que en agosto. Entre los rubros que subieron figuran recreación, autos y camionetas usados, educación, tarifas aéreas y atención médica, mientras que comunicaciones fue uno de los pocos índices mayores que bajó en el mes.

Carne y lácteos caen, bebidas y frutas suben

Dentro de los alimentos para preparar en casa, tres de los seis grupos principales bajaron de precio en septiembre.

El índice de carnes, aves, pescado y huevos cayó 0,5%, con la carne de vacuno retrocediendo 1,0%, mientras el de lácteos bajó 0,9%, con la leche cayendo 2,0%.

En sentido contrario, el índice de bebidas no alcohólicas subió 0,9%, impulsado por un alza de 1,5% en las bebidas carbonatadas, mientras el de frutas y verduras avanzó 0,5% y el de cereales y productos de panadería subió 0,1%.

En doce meses, el índice de alimentos para el hogar acumula un alza de 1,8%, con frutas y verduras subiendo 3,7% y bebidas no alcohólicas 3,8%, mientras los lácteos caen 0,7% en el período. El de alimentos fuera del hogar sube 3,5% en el año.

Energía salta 20,4% en doce meses

El índice de energía aumentó 5,2% en septiembre tras subir 2,1% en agosto. La gasolina subió 9,1% ajustada por estacionalidad y 6,5% sin ese ajuste, mientras la electricidad avanzó 0,2% y el gas natural cayó 0,3%.

En los últimos doce meses, el índice de energía acumula un alza de 20,4%, explicada en gran parte por el salto de 34,2% en la gasolina. El gas natural sube 5,0% en el año y la electricidad 4,4%.

Dentro del índice núcleo, la vivienda subió 0,4% en septiembre tras avanzar 0,3% en agosto, con el componente de renta imputada a propietarios subiendo 0,3% y el de arriendos 0,2%. El de alojamiento fuera del hogar aumentó 2,0%, después de subir 2,4% el mes previo.

El índice de atención médica subió 0,1% tras caer 0,2% en agosto, con los servicios hospitalarios avanzando 0,7%, mientras los medicamentos recetados cayeron 1,2% y los servicios médicos se mantuvieron sin variación. El de comunicaciones cayó 0,2%, luego de subir 2,3% en agosto.

En doce meses, el índice núcleo acumula un alza de 2,6%. Entre los mayores incrementos del año destacan las tarifas aéreas, con 22,4%, educación, con 3,8%, y vivienda, con 3,2%.