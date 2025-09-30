Negocios tasa de desempleo

INE: Tasa de desempleo del trimestre junio-agosto de 2025 se situó en 8,6%

Por CNN Chile

30.09.2025 / 09:23

{alt}

La cifra marcó una disminución de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses, debido al aumento de la fuerza de trabajo (0,9%), que fue menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%).

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que la tasa de desempleo del trimestre junio-agosto de 2025 se ubicó en 8,6%.

La cifra significa una disminución de 0,3 puntos porcentuales (pp) en 12 meses, incidida por el alza en la fuerza de trabajo (o,9%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%).

En tanto, las personas desocupadas disminuyeron 2,9%, influidas por quienes se encontraban sin trabajo (-3,4%).

El organismo también informó que la tasa de participación se situó en 61,8%, sin variaciones en comparación con el mismo trimestre de 2024; mientras que la tasa de ocupación se ubicó en 56,5%, con un aumento de 0,2 pp.

En 12 meses, la estimación total de personas ocupadas creció 1,3%, influida por hombres y mujeres, con aumentos de 1,3% en ambos casos, comunicó el INE.

Por sector económico, “la expansión de la población ocupada fue influida por actividades de salud (7,6%), industria manufacturera (5,7%) y comunicaciones (22,8%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,4%) y personas asalariadas informales (5,6%)”.

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

País Caso ProCultura: Causa contra gobernador Orrego se traslada a Santiago
EA Sports FC 26: ¿Vale la pena el dilema eterno entre simulación y entretenimiento masivo?
Trump da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su propuesta de paz en Gaza: “Si no lo hace, será un final triste”
Campeón indiscutido: Chileno gana el Mundial de Mortal Kombat 1 celebrado en México
Juez Antonio Ulloa se mantiene en el Poder Judicial: Pleno de la Corte Suprema rechaza removerlo por rol en caso Audios
Caso Bernarda Vera: Alicia Lira dice que reportaje no comprueba "que es ella" y que "revictimiza a las personas"