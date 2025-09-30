INE: Tasa de desempleo del trimestre junio-agosto de 2025 se situó en 8,6%

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News
La cifra marcó una disminución de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses, debido al aumento de la fuerza de trabajo (0,9%), que fue menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%).
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que la tasa de desempleo del trimestre junio-agosto de 2025 se ubicó en 8,6%.
La cifra significa una disminución de 0,3 puntos porcentuales (pp) en 12 meses, incidida por el alza en la fuerza de trabajo (o,9%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%).
En tanto, las personas desocupadas disminuyeron 2,9%, influidas por quienes se encontraban sin trabajo (-3,4%).
El organismo también informó que la tasa de participación se situó en 61,8%, sin variaciones en comparación con el mismo trimestre de 2024; mientras que la tasa de ocupación se ubicó en 56,5%, con un aumento de 0,2 pp.
En 12 meses, la estimación total de personas ocupadas creció 1,3%, influida por hombres y mujeres, con aumentos de 1,3% en ambos casos, comunicó el INE.
Por sector económico, “la expansión de la población ocupada fue influida por actividades de salud (7,6%), industria manufacturera (5,7%) y comunicaciones (22,8%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,4%) y personas asalariadas informales (5,6%)”.
