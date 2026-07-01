INE: Producción de huevos para consumo bajó 1,1% y número de gallinas de postura disminuyó 3,2% en mayo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó datos respecto a la producción de huevos para consumo, dando a conocer que en mayo de 2026, la producción marcó una disminución interanual de 1,1%, pasando de 362.971.154 a 359.108.723 unidades.

Asimismo, el número de gallinas en postura presentó una baja de 3,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, llegando a 14.499.200 aves.

Respecto a la clasificación por color, el volumen de producción de huevos blancos bajó 4,0% (10.534.049 unidades), mientras que los huevos de color tuvieron un aumento de 6,6% (6.671.618 unidades).

Producción de huevos: La situación por regiones y peso

De acuerdo a la entidad de estadísticas, la Región Metropolitana “fue responsable del 39,4% del total nacional de huevos en mayo de 2026, con una baja internual en la producción de 6,2%”.

Le sigue la Región de Valparaíso con 15,3% de participación y un decrecimiento en la producción de 3,5% en comparación con mayo de 2025.

Mientras que en tercer lugar aparecen Biobío y La Araucanía con el 9,4% de la producción nacional y una disminución interanual del 5,3%.

Por otro lado, el INE detalló respecto al peso de los huevos que “destacaron las clasificaciones extragrande (entre 61 y 68 gramos) y grande (54 a 61 gramos)”.

En esa línea, la producción de huevos blancos de tamaño extragrande disminuyó 2,8%, mientras que los de tamaño grande bajaron 4,7% en comparación con mayo de 2025, llegando a 77.876.968 y 80.782.018 unidades, respectivamente.

En el caso de los huevos de color, los extragrandes marcaron un alza de 5,6% y los grandes crecieron 10,0% respecto al mismo mes del año, con un total de 33.160.107 y 39.647.438 unidades, respectivamente.

En relación con el peso de los huevos, destacaron las clasificaciones extra grande (entre 61 y 68 gramos) y grande (54 a 61 gramos).