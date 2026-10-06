Hacienda recorta a 0,7% la proyección de crecimiento para 2026 y la deuda pública llegaría a 44% del PIB en 2029

La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó su Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2026, documento que acompaña la tramitación del Presupuesto 2027 en el Congreso.

El informe recorta con fuerza la proyección de crecimiento para este año, confirma una mejora en el déficit fiscal y proyecta las necesidades de gasto de mediano plazo, ejercicio que arroja holguras fiscales negativas durante todo el horizonte entre 2028 y 2031.

Dipres recorta crecimiento de 2026 a 0,7%

La revisión más visible está en la actividad. La Dipres bajó su proyección de crecimiento del PIB para 2026 desde 1,8% en el informe anterior a 0,7%, una rebaja de 1,1 puntos porcentuales. El PIB minero se corrigió desde -0,9% a -3,3%, mientras el no minero pasó de 2,2% a 1,2%. La demanda interna también se ajustó a la baja, desde 2,4% a 1,3%.

El informe atribuye la corrección principalmente a cuatro factores:

Un desempeño de la producción de cobre por debajo de lo previsto.

por debajo de lo previsto. Los efectos de los temporales .

. Las revisiones de las Cuentas Nacionales del primer y segundo trimestre.

del primer y segundo trimestre. Una recalibración de los supuestos asociados a la prolongación del conflicto en Medio Oriente.

A julio, el Imacec acumulaba una caída de 0,4% anual, con una contracción de 5,4% en la minería y un crecimiento de 0,3% en la actividad no minera.

En paralelo, se revisaron al alza el precio del cobre, desde US$ 5,90 a US$ 6,15 la libra en promedio para 2026, el tipo de cambio, desde $900 a $906, y la inflación, desde 3,6% a 3,8%. El precio del petróleo WTI se mantuvo en US$ 85 por barril.

Déficit fiscal mejora pese al menor crecimiento

Pese al menor crecimiento, el cuadro fiscal mejora. El déficit efectivo proyectado para 2026 baja a 1,8% del PIB, desde 2,0% estimado en el informe anterior, y se compara con el 2,8% con que cerró 2025.

El balance cíclicamente ajustado, que corresponde a la medida estructural, llega a -2,3% del PIB, un déficit menor que la meta de -2,6% fijada para este año. La mejora está apoyada por una revisión al alza de los ingresos. La proyección se actualizó a aproximadamente US$ 82.535 millones, equivalentes a 21,9% del PIB, cerca de US$ 988 millones más que lo contemplado en el IFP anterior.

La Dipres advierte, sin embargo, que los ingresos alcanzarían un nivel similar al contemplado en la Ley de Presupuestos 2026, pero “con una composición significativamente distinta”.

La mayor recaudación vinculada al sector minero, favorecida por un precio del cobre superior al previsto inicialmente, compensa una parte importante de la menor recaudación del resto de los contribuyentes.

Por el lado del gasto, la proyección para 2026 sube a aproximadamente US$ 89.313 millones, equivalentes a 23,7% del PIB. La estimación incorpora cerca de US$ 344,8 millones adicionales por el Plan de Reactivación y Empleo, con lo que el gasto del Gobierno Central crecería 2,4% real durante el año.

Gobierno proyecta crecimiento de 3,3% para 2027

Para 2027, el escenario se proyecta más favorable. La estimación de crecimiento aumenta desde 2,8% a 3,3%, impulsada por un mayor dinamismo de la inversión y una recuperación de los sectores asociados a recursos naturales.

La demanda interna se revisa al alza desde 2,9% a 4,2%, principalmente por una mayor inversión. La proyección recoge además los efectos esperados de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social y una mayor actividad de los sectores vinculados a recursos naturales.

Asimismo, el Presupuesto 2027 contempla un gasto de aproximadamente US$ 93.298 millones, equivalente a un crecimiento real de 1,5% respecto de la ejecución proyectada para 2026.

Para 2027, la Dipres proyecta un déficit efectivo de 1,8% del PIB y un déficit estructural también de 1,8%, cifra que coincide con la meta de balance cíclicamente ajustado establecida en el Decreto N°486 de Política Fiscal.

En la composición del gasto para 2027 también aparecen contrastes. Respecto del cierre proyectado de 2026, la inversión aumenta 8,8% real y el gasto por intereses crece 7,3%, mientras las prestaciones previsionales disminuyen 2,9% y los bienes y servicios de consumo y producción caen 2,4%. El gasto en personal presenta una variación de 0,0% real.

Dipres proyecta holguras negativas hasta 2031

Uno de los principales elementos del informe está en el capítulo de mediano plazo. Por primera vez, la Dipres incorpora la Programación Financiera de Mediano Plazo (PFMP), elaborada a partir de un proceso presupuestario con horizonte plurianual.

Como parte del ejercicio, los ministerios proyectaron sus necesidades de gasto para un horizonte de cinco años a partir de 2027, con el objetivo de anticipar presiones y hacer compatibles las decisiones de corto plazo con la capacidad futura de financiamiento.

El resultado muestra que el gasto compatible con las metas fiscales queda por debajo del gasto proyectado durante todo el horizonte, generando holguras fiscales negativas de -0,5% del PIB en 2028, -0,9% en 2029, -1,3% en 2030 y -0,6% en 2031.

En montos, esas diferencias equivalen a US$ 2.136 millones en 2028, US$ 4.369 millones en 2029, US$ 6.390 millones en 2030 y US$ 3.360 millones en 2031. En la misma línea, el balance cíclicamente ajustado proyectado resulta más deficitario que las metas contempladas en la trayectoria fiscal.

El informe estima déficits estructurales de 2,2% del PIB en 2028, 2,5% en 2029 y 2,8% en 2030, frente a metas de 1,7%, 1,6% y 1,5%, respectivamente.

La propia Dipres advierte que estos resultados “no deben interpretarse mecánicamente como ajustes equivalentes del gasto”, debido a que su magnitud puede variar ante modificaciones en los parámetros estructurales, los ingresos proyectados y el escenario macroeconómico. El cierre de esas brechas también puede provenir de medidas de ingresos, de gasto o de una combinación de ambas.

Deuda se mantendría bajo el nivel prudente de 45% pero llegaría a 44%

La deuda bruta del Gobierno Central cerraría 2026 en 42,7% del PIB y disminuiría a 42,5% en 2027, manteniéndose por debajo del nivel prudente de 45% del PIB definido en la política fiscal. Hacia adelante aumentaría a 43,5% del PIB en 2028 y 44,0% en 2029 y 2030, para posteriormente disminuir a 43,2% en 2031.

El informe incorpora además dos escenarios macroeconómicos alternativos. En el escenario de mayor crecimiento, la deuda bruta llegaría a 41,8% del PIB en 2031. En el escenario de menor crecimiento alcanzaría 46,3%, siendo el único de los tres casos en que la deuda superaría el nivel prudente de 45%.

Las holguras fiscales se mantendrían negativas durante todo el período, tanto en el escenario base como en los dos escenarios alternativos.

Necesidades de financiamiento alcanzan US$ 25.239 millones

Las necesidades de financiamiento del Gobierno Central para 2027 alcanzan aproximadamente US$ 25.239 millones, unos US$ 4.727 millones más que lo contemplado en el IFP del segundo trimestre.

Estas necesidades se financiarían principalmente mediante una emisión de deuda equivalente a cerca de US$ 22.180 millones y el uso de activos financieros por aproximadamente US$ 2.223 millones.

La mayor emisión respecto del informe anterior se explica principalmente por un aumento de las amortizaciones de deuda, concentrado en bonos en pesos, y por un mayor déficit efectivo. Las amortizaciones proyectadas para 2027 alcanzarían además US$ 17.423 millones, el mayor nivel histórico considerado para una Ley de Presupuestos y equivalente a cerca de 63% de las necesidades de financiamiento del año.

Inversión pública volvería a crecer en 2027

En materia de inversión pública, el informe señala que el gasto de capital registró caídas reales anuales de 13,8% en el primer trimestre y 14,2% en el segundo, aunque la contracción se moderó hasta 2,9% en agosto.

Dipres atribuye esta evolución a una combinación de factores. Entre ellos menciona que la Ley de Presupuestos 2026 ya contemplaba un gasto de capital 6,2% real inferior al aprobado para 2025, además de los procesos de revisión e identificación de iniciativas de inversión, especialmente relevantes durante un año de cambio de administración, factores puntuales de ejecución y medidas de priorización y racionalización del gasto.

La reducción contemplada en la Ley de Presupuestos 2026 se concentró principalmente en la inversión, que disminuyó 13,3% real respecto de la ley del año anterior.

Para 2027, en cambio, el proyecto contempla un aumento real de 1,6% en el gasto de capital respecto de la Ley de Presupuestos 2026, con un crecimiento de 2,2% en la inversión y de 1,2% en las transferencias de capital. De concretarse, sería el primer aumento real de la inversión entre leyes de presupuestos desde 2021.

Ninguno de los siete programas evaluados obtuvo buen desempeño

En materia de evaluación de programas, el informe entrega resultados negativos. De los siete programas sometidos a una Evaluación de Programas Gubernamentales durante 2026, ninguno alcanzó las categorías de “buen desempeño” o “desempeño medio”.

Tres fueron clasificados con “mal desempeño” y cuatro con “desempeño bajo”, mientras seis de los siete obtuvieron una evaluación insuficiente en materia de eficiencia.

Los programas condicionados por hallazgos relevantes del Sistema de Monitoreo y Evaluación registran una reducción presupuestaria promedio de 18% en el proyecto 2027, tres puntos porcentuales superior a la observada en el proceso anterior.

En particular, los programas reformulados con identificación presupuestaria directa que fueron calificados como objetados técnicamente registran una reducción promedio de 35%. Durante la formulación presupuestaria se revisaron, en total, 590 programas pertenecientes a 23 ministerios.

Gastos tributarios superarían los US$ 10.600 millones

El documento incorpora además un capítulo sobre gastos tributarios elaborado por el Servicio de Impuestos Internos. Según esa estimación, el Estado dejará de recaudar US$ 10.629 millones en 2027, equivalentes a 2,45% del PIB, frente a US$ 9.751 millones proyectados para 2026 y US$ 7.788 millones correspondientes a 2025.

El impuesto a la renta explica US$ 5.959 millones del total proyectado para 2027, mientras el IVA representa US$ 4.629 millones.

Entre los principales gastos tributarios identificados aparecen el régimen de tributación Propyme vinculado a impuestos finales, con US$ 806 millones, y la exención de IVA asociada a la venta de viviendas, con US$ 735 millones.

Fisco concentra 70% de la cartera del CAE

Finalmente, el informe dedica un recuadro al Crédito con Aval del Estado (CAE) y señala que el 70% de la cartera terminó en propiedad del Fisco, equivalente a aproximadamente US$ 9.005 millones. El monto representaba cerca de 2,6% del PIB a diciembre de 2025.

Durante 2026, la Tesorería General de la República reforzó las acciones administrativas y judiciales de cobranza. Desde abril se anunciaron procesos de cobro y embargo dirigidos a deudores con mayor capacidad de pago, considerando antecedentes de rentas superiores a $5 millones y patrimonio, además de nuevas condiciones para acceder a convenios de pago.

El informe señala que estas medidas ya tuvieron efectos durante 2026. Los deudores que pagaron convenios aumentaron desde cerca de 5 mil en diciembre de 2025 a más de 50 mil en junio de este año.