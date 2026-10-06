Trump aprueba la primera ejecución por fusilamiento del Ejército desde la Segunda Guerra Mundial

(CNN Español) — El presidente Donald Trump aprobó el uso de un pelotón de fusilamiento para la ejecución de El presidente Donald Trump aprobó el uso de un pelotón de fusilamiento para la ejecución de Nidal Hasan , condenado por la muerte de 13 personas y las heridas sufridas por decenas más en el tiroteo masivo de 2009 en Fort Hood, Texas. Sería la primera ejecución de un soldado por parte del Ejército de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez que se impone la pena de muerte a un miembro de las fuerzas armadas en 65 años.

El Pentágono anunció el lunes por la noche que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó la pena de muerte por fusilamiento para Hasan, y que Trump la aprobó.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, publicó en X que Hegseth fijará la hora y el lugar de la ejecución del “yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009”.

“Durante el ataque, mató a 13 personas e hirió a otras 32 mientras gritaba ‘Allahu Akbar’”, dijo Parnell. “Finalmente llegó el día del juicio final para Hasan”.

Hegseth respondió a la publicación de Parnell diciendo: “Justicia”.

Hasan, mayor del Ejército de Estados Unidos y psiquiatra, fue declarado culpable en julio de 2013 de 13 cargos de homicidio premeditado y 32 cargos de intento de asesinato por un jurado compuesto por 13 oficiales, que recomendó por unanimidad la pena de muerte.

Admitió ante el tribunal ser el autor del tiroteo del 5 de noviembre de 2009 y pidió disculpas por “cualquier error”.

Masacre de Fort Hood

Hasan, ciudadano estadounidense de ascendencia palestina, dijo que su objetivo eran los soldados con los que iba a ser desplegado en Afganistán y que quería proteger a los talibanes y a sus líderes de las fuerzas estadounidenses.

“Hubo indicios suficientes de que se estaban desplegando soldados que iban a participar en una guerra ilegal”, declaró Hasan ante el juez militar durante su juicio.

Hasan entró primero en un centro de procesamiento en Ford Hood y abrió fuego contra los soldados allí reunidos para los últimos chequeos médicos previos a su despliegue. Cuando los soldados intentaron huir al exterior, Hasan los siguió por la puerta trasera, donde se enfrentó a la Policía.

Fue arrestado tras un intercambio de disparos con dos agentes, el sargento mayor Mark Todd y el sargento Kim Munley, durante el cual Hasan resultó herido y cayó al suelo.

Según los testimonios, Todd corrió hacia él, le quitó el arma a Hasan de una patada, lo volteó boca abajo y lo registró. Fue entonces cuando encontró el arma adicional, cargadores de munición extra y un teléfono celular.

El oficial Duane Mitchell, de la División de Investigación Criminal del Ejército, declaró que se recuperaron 177 cartuchos sin usar de Hasan, distribuidos en cargadores de 30 y 20 balas. Explicó además que Hasan contaba con dos miras para disparar con precisión: una mira láser roja para condiciones de poca luz y una segunda mira láser verde, más efectiva a plena luz del sol.

Hasan quedó paralizado de cintura para abajo a causa de la herida sufrida ese día y ahora usa silla de ruedas.

Las ejecuciones de miembros del servicio militar son poco frecuentes

El último soldado del Ejército ejecutado por fusilamiento fue el soldado raso Eddie Slovik el 31 de enero de 1945, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial en Europa, después de que un tribunal militar lo declarara culpable de deserción.

La última ejecución de cualquier tipo por parte del Ejército de Estados Unidos tuvo lugar en 1961 en Fort Leavenworth, Kansas, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado tras ser declarado culpable de violar e intentar asesinar a una niña austriaca de 11 años.

Desde 1916, las fuerzas armadas estadounidenses han ejecutado a 135 miembros de las fuerzas armadas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Existen 15 delitos que pueden ser castigados con la pena capital, y toda ejecución debe ser aprobada por el presidente, quien también tiene la facultad de conmutar una sentencia de muerte.

Una vez que el presidente da su aprobación, el método y la fecha de ejecución son determinados por el secretario del Ejército, según un artículo de mayo de 2026 en la revista jurídica militar Army Lawyer, que añade que la fecha de ejecución debe estar comprendida entre 60 y 150 días después de la aprobación del presidente.

CNN se ha puesto en contacto con el Pentágono para obtener más información y aclarar si la fecha y la hora las fijará el secretario del Ejército o el secretario de Defensa, como ha indicado el portavoz del departamento.

Según el artículo, los presos condenados a muerte aún pueden apelar una sentencia de muerte presentando un recurso de hábeas corpus, impugnando la legalidad de su encarcelamiento. Dicha presentación podría resultar en una suspensión de la ejecución mientras la apelación se tramita en el sistema judicial.

Además de Hasan, otros tres soldados se encuentran en el corredor de la muerte en Leavenworth, la única prisión de máxima seguridad del Departamento de Defensa. Todos ellos fueron declarados culpables de asesinato, entre otros delitos, según Army Lawyer.

La ejecución del soldado Slovik

El soldado raso Eddie Slovik fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento de 12 miembros en Francia en 1945, siendo el último soldado estadounidense conocido en sufrir este método de pena capital.

El caso de Slovik ha recibido una atención considerable desde la guerra: de los aproximadamente 50.000 desertores estadounidenses que se estima que hubo en la Segunda Guerra Mundial, él fue el único ejecutado.

Esta historia fue la premisa de la película para televisión de 1974, “The Execution of Private Slovik”, con Martin Sheen en el papel principal.

El periodista Charles Glass, autor del libro “The Deserters”, dijo en una entrevista de 2013 con NPR que Slovak “no era un mal soldado; simplemente tenía miedo”, y agregó que Slovak se entregó en lugar de huir.

Según Glass y la organización sin ánimo de lucro Reprieve, que lucha contra la pena de muerte, su ejecución, aunque se llevó a cabo en secreto, se utilizó como ejemplo.

Según un artículo de 2020 de la revista Reprieve, los oficiales del tribunal militar que impuso la pena de muerte a Slovik no esperaban que se aplicara. Sin embargo, el entonces comandante supremo aliado, el general Dwight D. Eisenhower, aprobó la ejecución como ejemplo de lo que podría sucederles a los desertores mientras la Batalla de las Ardenas se desarrollaba con fuerza en Europa, según Glass y Reprieve.

Según el informe de Reprieve, cuando Slovik fue ejecutado, solo 11 miembros tenían balas en sus rifles para que los miembros del pelotón pudieran negar psicológicamente su participación en su muerte.

“No se lo contaron a nadie, ni siquiera a su esposa, que lo habían ejecutado. Simplemente dijeron que había muerto en Europa”, declaró Glass en la entrevista con NPR.

“No fue hasta que un periodista llamado William Bradford Huie investigó el caso y escribió sobre él, un libro muy bueno al respecto a mediados de la década de 1950, que se hizo público”, dijo.