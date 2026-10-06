Stephanie Vaquer defiende su título de Campeona Mundial Femenina en WWE: Dónde y a qué hora ver el evento

La luchadora chilena de WWE Stephanie Vaquer pondrá en juego su cinturón de Women’s World Championship tras recuperarlo ante Liv Morgan en Chile el pasado 12 de septiembre. En el evento transmitido en vivo, enfrentará una triple amenaza frente a Morgan y Becky Lynch el sábado 10 de octubre de 2026 en el evento premium WWE Money in the Bank, transmitido por Netflix.

Tras el caos que desató Vaquer al intervenir y atacar a Liv Morgan y Becky Lynch, quienes la luchaban por la nominación al título el pasado lunes durante la última edición de RAW, la chilena anunció que las enfrentará en una lucha de triple amenaza en WWE Money in the Bank.

A TRIPLE THREAT MATCH AT #MITB!?!? 🙌 IT IS OFFICIAL!! @Steph_Vaquer https://t.co/E9z3T4KY4P — WWE (@WWE) October 6, 2026

¿A qué hora y dónde ver el evento en Chile?

El evento se realizará el sábado 10 de octubre en el Smoothie King Center de Nueva Orleans y será transmitido en Chile desde las 18:00 horas por Netflix.

Además de esta defensa, la cartelera contará con el combate por el Campeonato Mundial Pesado, donde Roman Reigns defenderá su título ante LA Knight. El evento también presentará las tradicionales y vertiginosas luchas de escaleras por los maletines de Money in the Bank.