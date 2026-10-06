“Está llena de rencor” y “ojalá que cuando llegue a su edad, no termine así”: Rodolfo Carter aborda las críticas de Evelyn Matthei al Gobierno de Kast

El senador Rodolfo Carter (IND-Republicanos) se refirió a las críticas de la excandidata presidencial Evelyn Matthei a la administración de José Antonio Kast.

En el podcast de The Clinic, el exalcalde de La Florida afirmó que “creo que Evelyn Matthei es incompatible con la palabra unidad, porque algunas de las críticas son razonables, pero el nivel de rencor que ella maneja, ya ni siquiera lo leo“.

En esa línea, sostuvo que, pese a considerar que es “una de las políticas más talentosas, trabajadoras e inteligentes”, está “descontroladamente llena de rencor“.

Asimismo, Carter abordó la reciente entrevista de Matthei en La Tercera, donde cuestionó al Ejecutivo y criticó al Partido Republicano. Además, durante el fin de semana pasado, deslizó diversas críticas al Gobierno por la eliminación del programa “Yo elijo mi PC”.

“Ojalá que cuando llegue yo a su edad, no termine así”, expresó Carter.

¿Qué dijo Evelyn Matthei?

En conversación con La Tercera, la exalcaldesa de Providencia afirmó que el Ejecutivo enfrenta problemas tanto de gestión como de diseño político, aunque considera este último como el principal.

“Creo que lo más grave es el diseño político del Gobierno”, afirmó Matthei, quien aseguró que existe “una doble estructura de poder, una formal y otra en las sombras, que es la que está primando, la que hoy manda”.

A su juicio, ese segundo grupo estaría compuesto por “el quinteto integrado por el Presidente, sus asesores Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela, y los ministros (Jorge) Quiroz y (Martín) Arrau”.

Consultada sobre qué le ha faltado al Gobierno para enfrentar la situación económica y laboral, respondió: “Le falta equipo y le sobra soberbia”.

Y agregó: “Le falta haberse caído; tú sabes que el haberse caído, en general, trae un poquito de humildad”.