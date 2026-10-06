Sernac inició fiscalización digital sobre derecho a la garantía legal: Más de 500 empresas están participando en el CyberMonday

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) comenzó una fiscalización digital en el marco de una nueva edición del CyberMonday, con foco en la información que entregan las empresas respecto del derecho a la garantía legal.

La acción es realizada para corroborar que las personas consumidoras puedan conocer y ejercer este derecho de manera adecuada al momento de realizar sus compras online.

¿Cómo funciona el derecho a la garantía local? El ente fiscalizador explicó que funciona “cuando un producto nuevo presenta una falla o no cumple con las condiciones ofrecidas, y su ejercicio no puede quedar condicionado a que la persona consumidora acepte una determinada alternativa”.

En esa línea, la información que entregan las tiendas debe permitir que los clientes conozcan claramente las opciones contempladas.

Más de 500 empresas están participando del evento de ofertas y descuentos online, que comenzó este lunes 5 y se extenderá hasta el miércoles 7 de octubre.

Durante la inspección digital, el Sernac verificará que las tiendas virtuales cumplan con los siguientes aspectos.

Información expresa e inequívoca: que el proveedor informe en su sitio web u otros canales digitales de venta, de forma transparente, destacada y sin ambigüedades, la existencia y procedencia del derecho a la garantía legal.

que el proveedor informe en su sitio web u otros canales digitales de venta, de forma transparente, destacada y sin ambigüedades, la existencia y procedencia del derecho a la garantía legal. Plazo legal de seis meses: que se informe el plazo para ejercer la garantía legal en bienes durables, que se indique correctamente que corresponde a seis meses contados desde la recepción del producto.

que se informe el plazo para ejercer la garantía legal en bienes durables, que se indique correctamente que corresponde a seis meses contados desde la recepción del producto. Triple opción a libre arbitrio: que se explicite claramente que, ante un producto defectuoso y cuando corresponda ejercer la garantía legal, el consumidor tiene un derecho irrenunciable a optar libremente entre la reparación gratuita, la reposición del producto o la devolución de lo pagado.

que se explicite claramente que, ante un producto defectuoso y cuando corresponda ejercer la garantía legal, el consumidor tiene un derecho irrenunciable a optar libremente entre la reparación gratuita, la reposición del producto o la devolución de lo pagado. En caso de detectar irregularidades en la información dispuesta en los sitios web, el Sernac adoptará las medidas legales pertinentes, las que pueden incluir citaciones a declarar a representantes legales, oficios de información o denuncias ante los Juzgados de Policía Local, sin descartar el inicio de Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) u otras acciones colectivas cuando se constaten eventuales afectaciones a los consumidores.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, indicó que “en un evento como el Cyber Monday, donde se concentra un alto volumen de compras por internet, es fundamental que las personas consumidoras cuenten con información clara y correcta sobre sus derechos. Nuestro objetivo es que quienes compren durante este evento puedan hacerlo con información suficiente y que sus derechos sean respetados”.

Si bien el proceso fiscalizador incluye a las empresas que son parte del evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), el Sernac informó que “también estará atento a aquellos comercios que, sin formar parte de dicho evento, aprovechen la instancia para promocionar productos y servicios mediante ofertas o campañas asociadas al Cyber Monday”.

CyberMonday: Derechos que deben respetar las empresas

El Sernac señaló que si las empresas no cumplen con estos derechos, las empresas se arriesgan a multas. Se trata de informar:

El precio total del producto o servicio, con el valor del despacho incluido

La inexistencia de stock

Las características relevantes de los productos y servicios ofrecidos

Contactibilidad de las empresas

Derecho a retracto

Si el organismo detecta infracciones y estas son denunciadas a la justicia, las empresas arriesgan multas de hasta 300 UTM ($21.645.300).