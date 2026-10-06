Corte de Apelaciones acoge petición de Fiscalía y decreta desafuero del senador Miguel Ángel Calisto

Con una resolución unánime, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió este martes el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, a raíz de una investigación en su contra por presunto fraude al fisco.

Al acoger la solicitud de desafuero del exdiputado presentada por el Ministerio Público, el tribunal de alzada da luz verde para que continúe la investigación penal en su contra.

Cabe recordar que la Fiscalía Local de Coyhaique acusa a Calisto de presuntos delitos reiterados de fraude al fisco, por un monto de más de $100 millones, los cuales habría cometido durante su período como diputado.

Noticia en desarrollo…