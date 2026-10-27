Ministerios de Hacienda y Energía califican de “inaceptables” las irregularidades de ENAP en reportes de emisiones

Los ministerios de Energía y de Hacienda exigieron a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) colaborar activamente con las investigaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y del Ministerio Público por irregularidades en sus reportes de emisiones de azufre.

Mediante un comunicado, ambas carteras calificaron como inaceptables los hechos detectados y reconocidos por la propia empresa estatal. El objetivo de las investigaciones es esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades que correspondan.

El pronunciamiento se da luego de que la SMA formulara cuatro cargos contra la Refinería Aconcagua de ENAP, en Concón, dos de ellos clasificados preliminarmente como gravísimos. Según el organismo, la empresa no cumplió la eficiencia mínima anual de 98% exigida a su sistema de recuperación de azufre entre 2023 y 2025, y manipuló internamente los datos que reportaba. Las eficiencias recalculadas por la SMA fueron de 94,1% en 2023, 90,5% en 2024 y 90,2% en 2025.

El segundo cargo gravísimo apunta a que la refinería superó el límite de 1.145 toneladas anuales de emisiones de dióxido de azufre (SO₂), porque omitió en sus reportes las emisiones de sus antorchas, la segunda fuente más relevante. Según el recálculo, las emisiones alcanzaron 1.277 toneladas en 2023 y 1.168 toneladas en 2024.

Los otros dos cargos, calificados como leves, se refieren a la falta de validación de un sistema de monitoreo continuo y a la superación de los límites de ruido nocturno.

Multas podrían bordear los US$ 19 millones

Cada infracción gravísima puede ser sancionada con una multa de hasta 10.000 UTA, además de la eventual revocación de la resolución de calificación ambiental o la clausura. Por ello, el monto máximo acumulado de las multas bordea los US$ 19 millones.

ENAP, que sostiene que fue la propia empresa la que denunció los hechos tras detectar inconsistencias, señaló que analiza los cargos y que las emisiones no generaron afectación a la población.

Según informaron los ministerios, la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomaron conocimiento de estos antecedentes el 29 de abril. En esa oportunidad, instruyeron al directorio de ENAP remitirlos al Ministerio Público y a la SMA. Desde entonces, han realizado un seguimiento de la situación y de las medidas adoptadas por la compañía.

Los ministerios recordaron que, como toda empresa sujeta a la regulación chilena, ENAP tiene el deber de cumplir estrictamente la normativa ambiental, entregar información veraz y actuar con transparencia ante las autoridades y la ciudadanía.

Además, señalaron que corresponde al directorio y a la administración de la estatal asegurar la implementación de las medidas correctivas, fortalecer los controles sobre la medición y el reporte de emisiones, e informar oportunamente sus avances a las autoridades y a la ciudadanía.