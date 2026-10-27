Dólar se aleja de los $1.000 y cierra bajo los $985 antes de la decisión del Banco Central

El dólar en Chile cerró este martes en $984,2, con una caída de $5, en una jornada marcada por el repunte del cobre, la baja del petróleo y la espera de la decisión de tasas del Banco Central.

La divisa abrió en torno a los $989 y durante la jornada llegó a tocar un mínimo de $979,55, para luego moderar su retroceso. Con esto, el tipo de cambio borró parte de las alzas acumuladas en las últimas sesiones, luego de que el lunes llegara a niveles cercanos a los $1.000.

En el mercado de metales, el cobre avanza hasta los US$ 6,63 por libra, respaldado por una nueva disminución de los inventarios en China, lo que ha entregado un impulso significativo al peso chileno.

El petróleo WTI, en tanto, retrocede desde los US$ 102 hasta cerca de US$ 99,2 por barril, ante señales de posibles avances diplomáticos en Medio Oriente y expectativas de una eventual reapertura del estrecho de Ormuz.

NEGOCIOS El dólar cierra en $984,20 y se aleja de los $1.000 Hace un año $941,29 27 de octubre de 2025 Mínimo $851,68 9 de febrero de 2026 Máximo $994,99 23 de octubre de 2026 Hoy $984,20 27 de octubre de 2026 1.000 960 920 880 840 800 $941,29

27 oct 2025 Mín. $851,68

9 feb Máx. $994,99

23 oct Hoy $984,20

27 oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Fuente: Investing.com. Elaboración: CNN Chile.

“La magnitud y velocidad del movimiento reflejan un cambio importante en el comportamiento del mercado, impulsado por una combinación de factores técnicos, externos y geopolíticos”, explicó el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán.

Dólar pone a prueba soporte cercano a los $980

Desde el punto de vista técnico, Santillán explicó que durante la jornada el dólar puso a prueba la zona de $979 a $981, que coincide con la parte inferior del canal alcista de las últimas semanas: “Si el dólar pierde con claridad la parte baja de este canal, podría confirmarse una ruptura de la estructura alcista de corto plazo, abriendo espacio hacia los $973,2 y eventualmente niveles inferiores”.

Por el contrario, un rebote desde esos niveles podría favorecer una recuperación hacia los $986 a $989: “La reacción del precio en esta zona será clave para determinar si estamos frente a una corrección dentro de la tendencia alcista o al inicio de un movimiento bajista de mayor profundidad”, concluyó el analista de Capitaria.

Según Santillán, uno de los principales elementos detrás de la caída sería el rechazo de la barrera de los $1.000, que habría incentivado tomas de utilidades y el cierre de posiciones compradoras en dólares.

En materia monetaria, la atención está puesta en la decisión del Banco Central, prevista para las 18:00 horas, donde se espera una mantención de la tasa en 4,5%. El miércoles será el turno de la Reserva Federal, con expectativas de una pausa.

“En el plano local, la atención estará puesta en la decisión del Banco Central de Chile y sus perspectivas de inflación, donde una postura más restrictiva podría favorecer al peso chileno”, señaló Juan Ortiz, senior account manager de XTB.

En esa línea, agregó que el mercado estará atento a las declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh: “Un discurso más restrictivo podría impulsar nuevamente al dólar”, advirtió.