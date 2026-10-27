Flávio Bolsonaro salió de Brasil rumbo a EE.UU., según fuentes cercanas al excandidato

El paradero del senador de Brasil Flávio Bolsonaro es una incógnita en las últimas horas, luego de que surgieran versiones de que había pedido asilo en Argentina e ingresado al país en la madrugada de este martes, lo que fue rechazado por las autoridades argentinas. Horas después, una fuente cercana a Bolsonaro le dijo a CNN que se encuentra camino a Estados Unidos.

La Policía Federal de Brasil busca al excandidato presidencial después de que incumplió con la solicitud de entregar sus pasaportes, según reportó CNN Brasil, afiliada de CNN.

El lunes, Bolsonaro dijo que había recibido de parte de la Policía una notificación para entregar sus pasaportes y una prohibición de salir del país después de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, un día después de perder las elecciones presidenciales ante Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro no reconoció oficialmente la derrota, pero su partido sí lo hizo el lunes.

CNN contactó a la Policía Federal de Brasil para pedir más información y espera respuesta.

CNN se comunicó además con la oficina de Bolsonaro en el Senado y también con su partido, el Partido Liberal (PL), para consultar más información sobre su paradero y espera respuesta.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio que actualmente reside en Estados Unidos, rechazó este martes las versiones de que su hermano haya salido del país rumbo a EE.UU. y dijo que se trataba de una “mentira”, en declaraciones al portal UOL.

El excandidato rechazó el lunes que tuviera en mente dejar su país. “Nunca pensé en abandonar el país. Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración”, dijo el senador, quien calificó la medida como “un claro intento de intimidarme”.

Flávio es investigado por el máximo tribunal de Brasil por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas por supuestos pagos que Daniel Vorcaro, exdirector del colapsado Banco Master, habría hecho para financiar la película “Dark horse”, que cuenta la vida del expresidente Jair Bolsonaro. Flávio rechaza haber cometido algún acto ilegal.

El máximo tribunal también abrió una investigación sobre la campaña de Flávio por posible injerencia extranjera en las elecciones a través de financiamiento irregular, manipulación de plataformas digitales y favorecimiento a cambio de beneficios en el país, reportó este martes la agencia EFE. Flávio previamente ha rechazado cualquier irregularidad con su campaña.

La Dirección Nacional de Migraciones dijo que “no registra ingreso alguno” de Flávio Bolsonaro a la República Argentina.

“A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación”, afirmó Migraciones en un comunicado.

De acuerdo con la información oficial, se constató que la documentación de la empresa “se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”.

Por su parte, el portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes en conferencia de prensa que Flávio Bolsonaro “no ha pedido asilo” en el país.

El funcionario se refirió a la posibilidad de que Bolsonaro haya cruzado la frontera y esté en Argentina, y dijo que la Dirección de Migraciones del país no tiene registro de que haya ocurrido.

El presidente de Argentina Javier Milei es un gran aliado de Flávio Bolsonaro y le dio su apoyo en reiteradas oportunidades durante la campaña electoral. Tras oficializarse los resultados electorales el domingo, el Gobierno argentino no se pronunció sobre la victoria del presidente Lula da Silva.