CMF propone exigir la cédula de identidad para depósitos en efectivo desde $1 millón

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso en consulta pública este martes una propuesta normativa que exige la exhibición de la cédula de identidad a quienes realicen depósitos en efectivo por montos iguales o superiores a $1 millón, o su equivalente en moneda extranjera.

La propuesta estará en consulta pública durante cuatro semanas y establece instrucciones comunes para bancos, cooperativas de ahorro y crédito y empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias. Para ello, el regulador realizará ajustes a la normativa que rige a cada uno de estos tipos de entidades.

Si bien la exigencia aplica a los depósitos en efectivo desde $1 millón, la propuesta faculta a las entidades financieras para extender el mismo control de identidad a depósitos por montos inferiores, según sus propias políticas.

CMF busca mejorar la trazabilidad de los depósitos en efectivo

Según la CMF, el objetivo es mejorar la trazabilidad de las operaciones en efectivo, en especial cuando son realizadas por personas distintas de los titulares de las cuentas de destino, y facilitar las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes.

La medida busca contribuir a la prevención y detección del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Al mismo tiempo, el regulador señaló que su aplicación busca resguardar el normal desarrollo de las transacciones habituales y legítimas que se realizan con efectivo.

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de la cual la CMF forma parte. Además, recoge el trabajo de la Mesa Intersectorial sobre la materia y se sustenta en un informe técnico elaborado por esa instancia junto al Ministerio Público.