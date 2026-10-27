Incautan más de 51 kilos de marihuana durante fiscalización vehicular en Estación Central: Hay un detenido

Carabineros incautó más de 51 kilos de marihuana durante una fiscalización vehicular en Estación Central (Región Metropolitana).

Durante un procedimiento realizado con patrullas mixtas, funcionarios detectaron un cargamento que fue analizado por personal especializado del OS7 a través de pruebas de campo y pesaje de las sustancias halladas.

Tras ello, se confirmó que correspondía a 51 kilos y 890 gramos de marihuana, los cuales estaban distribuidos en 50 paquetes tipo ladrillo.

Junto con ello, fue detenido un hombre adulto de nacionalidad dominicana de iniciales M. A. V. Desde la institución indicaron que el individuo tenía su documentación vencida y que se encuentra en situación migratoria irregular en Chile.

Adicionalmente, se decomisaron dos teléfonos celulares que quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias investigativas del caso.

La Fiscalía instruyó que el arrestado pase a control de detención, mientras que la droga fue entregada bajo acta a personal de OS7 de Carabineros para ser remitida al Servicio de Salud.