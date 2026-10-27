Rebaja de penas a condenados: Ministro Rabat reconoce que el riesgo de reincidencia “siempre ha estado latente”

Esta jornada, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó la polémica por la rebaja de 56 penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, en medio de los cuestionamientos que enfrenta el Gobierno.

Durante un punto de prensa, el titular de Justicia respondió algunas consultas respecto al procedimiento que permitió otorgar estos beneficios, y se refirió a una información de Radio Biobío respecto a que algunos condenados beneficiados presentarían un alto riesgo de reincidencia.

Rabat señaló que es necesario comprender cómo opera el mecanismo de rebaja de condenas y aclaró que la cartera no es organismo correspondiente de evaluar los méritos de cada solicitud.

“Hay que entender bien el procedimiento de rebaja de condenas, en el cual no es el Ministerio de Justicia quien analiza el mérito de la solicitud. Para eso hay un consejo integrado por ministros de Cortes de Apelaciones, por jueces y también por psicólogos y asistentes sociales, quienes son precisamente los llamados por la ley a analizar estas situaciones”, dijo.

Tras ello, argumentó que la función del Ministerio es verificar el cumplimiento de determinados requisitos y formalidades, sin ponderar los antecedentes particulares de cada interno.

“El rol que le corresponde al Ministerio de Justicia luego es únicamente determinar si se cumplieron ciertos requisitos o formalidades. Por lo tanto, no hay una ponderación de la situación de cada uno de esos internos”, añadió.

La autoridad defendió la distribución de competencias establecida en la normativa vigente y apuntó a que el Ejecutivo ya se encuentra trabajando en una alternativa para modificar este procedimiento, agregando que “es importante cuáles son las competencias de los funcionarios públicos. El ministro de Justicia no tiene competencias para ponderar esos antecedentes, puesto que para eso hay una comisión especialista”.

Respecto a la iniciativa, comentó que busca otorgar mayor relevancia a los informes de Gendarmería al momento de resolver las solicitudes de las rebajas de penas.

“Lo que pedimos o establecemos a través de esa norma es que el informe de Gendarmería sea un antecedente calificado al momento de que la comisión adopte la decisión respectiva”, manifestó.

En esa misma línea, manifestó que “en todo este sistema, que como ustedes ya saben, data desde el año 2003, es decir tiene más de 20 años de duración, ese riesgo siempre ha estado latente y es por eso que se establece una comisión, especialista con psicólogo y asistentes sociales para que analicen esa situación”.

Al consultarle acerca de su permanencia en el cargo, Rabat sostuvo que “yo creo que la respuesta se la dio ayer el Presidente de la República, habiendo ratificado a este ministro de Justicia“.